محافظ جنوب سيناء: أخطط لزيارة روسيا عقب انحسار موجة كورونا

شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال فودة في تصريح خاص لسبوتنيك: "سأزور روسيا بعد انخفاض موجة كورونا كمحافظ مدينة سياحية كبرى يرتادها الروس".وقال مسؤول محافظة حنوب سيناء التي تقع في شمال مصر: "إن السياح الروس متواجدون في مصر بأعداد كبيرة"، حيث كانت مصر الوجهة الأولى للسياحة الروسية خلال موسم رأس السنة.ولفت فودة إلى أن المحافظة تتبع الإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا مثل نشر الروبوتات لتعقيم قاعات المنتدى وتوزيع الأقنعة والمطهرات.يشار إلى أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس/آب العام الماضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.وتعتبر المنتجعات المصرية في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر عموما من أشهر الوجهات الشتوية للسياح الروس.
أكد محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، أنه يخطط لزيارة روسيا بعد انحسار موجة انتشار فيروس كورونا، ضمن النشاط المصري في ملف السياحة مع روسيا.
شرم الشيخ - سبوتنيك. وقال فودة في تصريح خاص لسبوتنيك: "سأزور روسيا بعد انخفاض موجة كورونا كمحافظ مدينة سياحية كبرى يرتادها الروس".
وقال مسؤول محافظة حنوب سيناء التي تقع في شمال مصر: "إن السياح الروس متواجدون في مصر بأعداد كبيرة"، حيث كانت مصر الوجهة الأولى للسياحة الروسية خلال موسم رأس السنة.
وأكد فودة في تصريحاته على هامش منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ إن "السائح الروسي يتصدر قائمة الجنسيات الوافدة لمصر".
ولفت فودة إلى أن المحافظة تتبع الإجراءات الاحترازية الوقائية من كورونا مثل نشر الروبوتات لتعقيم قاعات المنتدى وتوزيع الأقنعة والمطهرات.
وصرحت لـ"سبوتنيك" المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، اليوم الأربعاء، أن مصر، في ليلة رأس السنة الجديدة، استحوذت على المركز الأول من السياحة الخارجية بنسبة 50 بالمئة وتركيا بالمركز الثاني بنسبة 16 بالمئة والإمارات بالمركز الثالث.
يشار إلى أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة المصرية في 9 أغسطس/آب العام الماضي، بعد انقطاع دام سنوات، عقب تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015.
وتعتبر المنتجعات المصرية في مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر عموما من أشهر الوجهات الشتوية للسياح الروس.