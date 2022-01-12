ملك السعودية وولي عهده يعزيان أمير قطر

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان وولي عهده بعثا "برقيتي عزاء ومواساة" لأمير قطر.وجاء في برقية الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني – رحمه الله –. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".وكذلك جاء في برقية ولي العهد السعودي إلى أمير قطر: "تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني – رحمه الله –؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".وأعلن الديوان الأميري القطري، أمس، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".
بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بوفاة الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان وولي عهده بعثا "برقيتي عزاء ومواساة" لأمير قطر.
وجاء في برقية الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني – رحمه الله –. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكذلك جاء في برقية ولي العهد السعودي إلى أمير قطر: "تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني – رحمه الله –؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
وأعلن الديوان الأميري القطري، أمس، وفاة الشيخ محمد بن خالد بن حمد بن عبدالله آل ثاني.
وقال الديوان الأميري القطري، في بيان له، إنه "سيصلى على جثمان الفقيد الثلاثاء بعد صلاة الظهر، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم".