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وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات مع إيران تجري ببطء شديد
وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات مع إيران تجري ببطء شديد
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دريان، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تجري ببطء شديد. 12.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-12T04:43+0000
2022-01-12T04:46+0000
الملف النووي الإيراني
فرنسا
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باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان مخاطباً لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "المفاوضات تجري، لكن برأينا تجري ببطء، بطء شديد، وهذا يخلق انفصالاً الذي يشكل تهديداً على إمكانية العثور على حل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وبوقت واقعي".هذا وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/مع-توقف-الجولة-السابعة-هل-فشل-مسار-فيينا-في-حل-أزمة-الملف-النووي-الإيراني؟-1054468122.html
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الملف النووي الإيراني, فرنسا

وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات مع إيران تجري ببطء شديد

04:43 GMT 12.01.2022 (تم التحديث: 04:46 GMT 12.01.2022)
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTINجان إيف لو دريان
جان إيف لو دريان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
© AFP 2021 / STEPHANE DE SAKUTIN
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دريان، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تجري ببطء شديد.
باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان مخاطباً لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "المفاوضات تجري، لكن برأينا تجري ببطء، بطء شديد، وهذا يخلق انفصالاً الذي يشكل تهديداً على إمكانية العثور على حل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وبوقت واقعي".
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
مع توقف الجولة السابعة... هل فشل مسار فيينا في حل أزمة الملف النووي الإيراني؟
22 ديسمبر 2021, 21:40 GMT
هذا وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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