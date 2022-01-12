https://arabic.sputniknews.com/20220112/وزير-الخارجية-الفرنسي-يعتقد-أن-المفاوضات-مع-إيران-تجري-ببطء-شديد-1055267662.html

وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات مع إيران تجري ببطء شديد

وزير الخارجية الفرنسي: المفاوضات مع إيران تجري ببطء شديد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-ايف لو دريان، أن المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا تجري ببطء شديد. 12.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-12T04:43+0000

2022-01-12T04:43+0000

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الملف النووي الإيراني

فرنسا

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باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان مخاطباً لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: "المفاوضات تجري، لكن برأينا تجري ببطء، بطء شديد، وهذا يخلق انفصالاً الذي يشكل تهديداً على إمكانية العثور على حل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وبوقت واقعي".هذا وجرى في فيينا في الفترة الأخيرة عدد من الجولات بخصوص المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد في 2018.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/مع-توقف-الجولة-السابعة-هل-فشل-مسار-فيينا-في-حل-أزمة-الملف-النووي-الإيراني؟-1054468122.html

فرنسا

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الملف النووي الإيراني, فرنسا