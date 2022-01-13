آلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس

وحسب "رويترز"، فقد ترك عشرات الآلاف من المدرسين الفرنسيين وظائفهم، اليوم الخميس، بسبب ما قالوا إنه فشل الحكومة في تبني سياسة متماسكة للمدارس لإدارة جائحة كورونا، وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى.من جهتها قالت إليزابيث ألين مورينو، السكرتيرة الوطنية لنقابة المعلمين "يو غن إس إيه" في الجنوب الشرقي: "لقد وصلنا إلى هذا المستوى من السخط والتعب والغضب لدرجة أنه لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى تنظيم إضراب لإرسال رسالة قوية إلى الحكومة".وقد عرضت المدارس في باريس وخارجها صورة مختلطة، صباح الخميس، مع إغلاق بعضها بالكامل بسبب الإضراب، في حين تم فتح بعضها جزئيًا، فقط لأطفال العاملين الصحيين، والبعض الآخر يعمل بشكل طبيعي. كان بعضها مفتوحًا.وقالت النقابة إنها تتوقع إغلاق العديد من المدارس لهذا اليوم وأن تنضم أعداد كبيرة من المعلمين، بما في ذلك نحو 75% في المدارس الابتدائية و62% في المدارس الثانوية، إلى إضراب اليوم الواحد.كما انضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين والموظفين الآخرين إلى الإضراب.وقدمت وزارة التعليم أرقامًا أقل بكثير، قائلة إن متوسط 38.5% من المعلمين المضربين في المدارس الابتدائية، وأقل بقليل من 24% في المدارس الثانوية.وبعد أن تراجعت الحكومة عن سياستها السابقة المتمثلة في إغلاق الفصول المصابة بالفيروسات الإيجابية بسرعة، كانت متمسكة بسياستها لإبقاء الفصول مفتوحة قدر الإمكان.وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "أعلم أنه صعب، لكن الإضراب لا يحل المشاكل".وارتفعت الإصابات في المدارس حيث سجلت فرنسا أرقامًا قياسية مع ما يقرب من 370.000 حالة يومية جديدة.
من جهتها قالت إليزابيث ألين مورينو، السكرتيرة الوطنية لنقابة المعلمين "يو غن إس إيه" في الجنوب الشرقي: "لقد وصلنا إلى هذا المستوى من السخط والتعب والغضب لدرجة أنه لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى تنظيم إضراب لإرسال رسالة قوية إلى الحكومة".
وقد عرضت المدارس في باريس وخارجها صورة مختلطة، صباح الخميس، مع إغلاق بعضها بالكامل بسبب الإضراب، في حين تم فتح بعضها جزئيًا، فقط لأطفال العاملين الصحيين، والبعض الآخر يعمل بشكل طبيعي. كان بعضها مفتوحًا.
وقالت النقابة إنها تتوقع إغلاق العديد من المدارس لهذا اليوم وأن تنضم أعداد كبيرة من المعلمين، بما في ذلك نحو 75% في المدارس الابتدائية و62% في المدارس الثانوية، إلى إضراب اليوم الواحد.
كما انضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين والموظفين الآخرين إلى الإضراب.