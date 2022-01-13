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آلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
آلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس
أعلن عشرات الآلاف من المدرسين الفرنسيين إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T11:56+0000
2022-01-13T11:56+0000
سلالة كورونا الجديدة
فرنسا
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وحسب "رويترز"، فقد ترك عشرات الآلاف من المدرسين الفرنسيين وظائفهم، اليوم الخميس، بسبب ما قالوا إنه فشل الحكومة في تبني سياسة متماسكة للمدارس لإدارة جائحة كورونا، وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى.من جهتها قالت إليزابيث ألين مورينو، السكرتيرة الوطنية لنقابة المعلمين "يو غن إس إيه" في الجنوب الشرقي: "لقد وصلنا إلى هذا المستوى من السخط والتعب والغضب لدرجة أنه لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى تنظيم إضراب لإرسال رسالة قوية إلى الحكومة".وقد عرضت المدارس في باريس وخارجها صورة مختلطة، صباح الخميس، مع إغلاق بعضها بالكامل بسبب الإضراب، في حين تم فتح بعضها جزئيًا، فقط لأطفال العاملين الصحيين، والبعض الآخر يعمل بشكل طبيعي. كان بعضها مفتوحًا.وقالت النقابة إنها تتوقع إغلاق العديد من المدارس لهذا اليوم وأن تنضم أعداد كبيرة من المعلمين، بما في ذلك نحو 75% في المدارس الابتدائية و62% في المدارس الثانوية، إلى إضراب اليوم الواحد.كما انضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين والموظفين الآخرين إلى الإضراب.وقدمت وزارة التعليم أرقامًا أقل بكثير، قائلة إن متوسط ​​38.5% من المعلمين المضربين في المدارس الابتدائية، وأقل بقليل من 24% في المدارس الثانوية.وبعد أن تراجعت الحكومة عن سياستها السابقة المتمثلة في إغلاق الفصول المصابة بالفيروسات الإيجابية بسرعة، كانت متمسكة بسياستها لإبقاء الفصول مفتوحة قدر الإمكان.وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "أعلم أنه صعب، لكن الإضراب لا يحل المشاكل".وارتفعت الإصابات في المدارس حيث سجلت فرنسا أرقامًا قياسية مع ما يقرب من 370.000 حالة يومية جديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20210422/فرنسا-تعلن-تخفيف-قيود-كورونا-وإعادة-فتح-المدارس-1048774908.html
https://arabic.sputniknews.com/20200306/فرنساإغلاق-المدارس-والحضانات-شمال-وشرق-البلاد-ابتداء-من-الاثنين-بسبب-كورونا-1044791762.html
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سلالة كورونا الجديدة, فرنسا

آلاف المدرسين الفرنسيين يضربون عن العمل "لفشل الحكومة بمواجهة كورونا في المدارس

11:56 GMT 13.01.2022
© AFP 2021 / Ludovic Marin التلاميذ يقرأون الكتب في فصل دراسي بينما يتم توصيل تلميذة في المنزل بواسطة روبوت للتعليم عن بعد يُدعى "بادي" في مدرسة "جول فيري" الابتدائية في 3 ديسمبر 2021 في أورميسون-سور-مارن-، بالقرب من باريس، فرنسا 3 ديسمبر 2021
التلاميذ يقرأون الكتب في فصل دراسي بينما يتم توصيل تلميذة في المنزل بواسطة روبوت للتعليم عن بعد يُدعى بادي في مدرسة جول فيري الابتدائية في 3 ديسمبر 2021 في أورميسون-سور-مارن-، بالقرب من باريس، فرنسا 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Ludovic Marin
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أعلن عشرات الآلاف من المدرسين الفرنسيين إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، في مختلف أنحاء فرنسا.
وحسب "رويترز"، فقد ترك عشرات الآلاف من المدرسين الفرنسيين وظائفهم، اليوم الخميس، بسبب ما قالوا إنه فشل الحكومة في تبني سياسة متماسكة للمدارس لإدارة جائحة كورونا، وحماية التلاميذ والموظفين من العدوى.
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من جهتها قالت إليزابيث ألين مورينو، السكرتيرة الوطنية لنقابة المعلمين "يو غن إس إيه" في الجنوب الشرقي: "لقد وصلنا إلى هذا المستوى من السخط والتعب والغضب لدرجة أنه لم يكن لدينا أي خيار آخر سوى تنظيم إضراب لإرسال رسالة قوية إلى الحكومة".
وقد عرضت المدارس في باريس وخارجها صورة مختلطة، صباح الخميس، مع إغلاق بعضها بالكامل بسبب الإضراب، في حين تم فتح بعضها جزئيًا، فقط لأطفال العاملين الصحيين، والبعض الآخر يعمل بشكل طبيعي. كان بعضها مفتوحًا.
وقالت النقابة إنها تتوقع إغلاق العديد من المدارس لهذا اليوم وأن تنضم أعداد كبيرة من المعلمين، بما في ذلك نحو 75% في المدارس الابتدائية و62% في المدارس الثانوية، إلى إضراب اليوم الواحد.
كما انضمت النقابات التي تمثل مديري المدارس والمفتشين والموظفين الآخرين إلى الإضراب.
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وقدمت وزارة التعليم أرقامًا أقل بكثير، قائلة إن متوسط ​​38.5% من المعلمين المضربين في المدارس الابتدائية، وأقل بقليل من 24% في المدارس الثانوية.
وبعد أن تراجعت الحكومة عن سياستها السابقة المتمثلة في إغلاق الفصول المصابة بالفيروسات الإيجابية بسرعة، كانت متمسكة بسياستها لإبقاء الفصول مفتوحة قدر الإمكان.
وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكير لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "أعلم أنه صعب، لكن الإضراب لا يحل المشاكل".
وارتفعت الإصابات في المدارس حيث سجلت فرنسا أرقامًا قياسية مع ما يقرب من 370.000 حالة يومية جديدة.
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