تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/أشخاص-يمنع-عليهم-أكل-الشوكولاتة-1055940590.html
أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة
أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة
تحدث خبراء روس عن فئات الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول الشوكولاتة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T05:10+0000
2022-01-13T05:14+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_11:0:1268:707_1920x0_80_0_0_433e8518ca0e13d52ebd593437986fdd.jpg
الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية. ومع ذلك، في بعض الأمراض من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.لذلك، أولاً وقبل كل شيء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة بسبب محتوى السكر في الحلوى. نظرًا لوفرة مواد البيورين في تركيبة المنتج، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101856/49/1018564981_168:0:1111:707_1920x0_80_0_0_5920ee09c22995a80dafcb18ae41ae33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة

05:10 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 13.01.2022)
© YouTube.comشوكولاتة
شوكولاتة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
تحدث خبراء روس عن فئات الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول الشوكولاتة.
الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية. ومع ذلك، في بعض الأمراض من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.
لذلك، أولاً وقبل كل شيء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة بسبب محتوى السكر في الحلوى. نظرًا لوفرة مواد البيورين في تركيبة المنتج، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.

وقال الخبراء: "وبالطبع، يمنع أكل الشوكولاتة لمن لديهم حساسية منها. بالمناسبة، من الأفضل أيضًا للأمهات المرضعات الامتناع عن هذه الأطعمة الشهية"، حسب موقع "ميديك فوروم".

من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:10 GMTأشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة
04:47 GMTمصرع ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن
04:44 GMTهبوط أول طائرة مدنية في مطار ألما آتا منذ بدء أعمال الشغب في كازاخستان
04:40 GMTالقوات الصينية تقتحم مبنى بطائرة مسيرة خلال التدريبات... فيديو
04:10 GMTاليمن... طيران التحالف العربي ينفذ غارات على صنعاء والبيضاء
03:24 GMTالولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية بسبب إطلاق الصواريخ
02:53 GMTستولتنبيرغ يطلع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على نتائج مباحثات مجلس روسيا – الناتو
01:51 GMTالجيش الليبي: إغلاق المنافذ الحدودية مع تشاد والسودان حتى إشعار آخر
01:12 GMTالأمن العراقي: ضربة جوية تستهدف مجموعة تابعة لـ"داعش" شمالي بغداد
00:39 GMTالخارجية البريطانية: الطريق الوحيد لروسيا هو وقف التصعيد والمشاركة في المناقشات البناءة
أمسعشية "يوم الغضب الكبير" تظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية... صور
أمسالسيسي: مصر دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره والأوضاع بحاجة إلى توافق سياسي
أمس"النهضة" التونسية تدعو للاحتجاج ضد قيس سعيد في تحد لحظر التجول
أمسالسيسي يكشف تفاصيل حواره مع سفيرة أمريكا بشأن "الإخوان".. فيديو
أمسالدفاع المدني الإماراتي يعلن اندلاع حريق في جبل علي
أمسالتحالف العربي يعلن تدمير مروحية نقلتها "أنصار الله" اليمنية من مطار صنعاء إلى مأرب
أمسواشنطن تطلب توضيحات بشأن وفاة مواطن أمريكي اعتقله الجيش الإسرائيلي
أمسالسيسي: دعمنا المجلس السيادي السوداني ولا نتدخل في شؤون الدول
أمسمحمود عباس ومحمد بن زايد يعزيان رئيس إسرائيل في وفاة والدته
أمسصندوق مالي فرنسي سعودي إماراتي.. هل يساهم في إنقاذ الوضع المالي في لبنان؟