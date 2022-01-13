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https://arabic.sputniknews.com/20220113/أشخاص-يمنع-عليهم-أكل-الشوكولاتة-1055940590.html
أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة
أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة
تحدث خبراء روس عن فئات الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول الشوكولاتة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T05:10+0000
2022-01-13T05:10+0000
2022-01-13T05:14+0000
مجتمع
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الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية. ومع ذلك، في بعض الأمراض من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.لذلك، أولاً وقبل كل شيء، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة بسبب محتوى السكر في الحلوى. نظرًا لوفرة مواد البيورين في تركيبة المنتج، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية.
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مجتمع
أشخاص ممنوعون من أكل الشوكولاتة 05:10 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 05:14 GMT 13.01.2022)
تحدث خبراء روس عن فئات الأشخاص الذين يمنع عليهم تناول الشوكولاتة.
الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة المحبوبة والشعبية. ومع ذلك، في بعض الأمراض من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.
لذلك، أولاً وقبل كل شيء،
يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والسمنة الامتناع عن أكل الشوكولاتة
بسبب محتوى السكر في الحلوى. نظرًا لوفرة مواد البيورين في تركيبة المنتج، فمن الأفضل استبعادها من النظام الغذائي لمن تم تشخيص إصابتهم بالنقرس.
وقال الخبراء: "وبالطبع، يمنع أكل الشوكولاتة لمن لديهم حساسية منها. بالمناسبة، من الأفضل أيضًا للأمهات المرضعات الامتناع عن هذه الأطعمة الشهية"، حسب موقع "ميديك فوروم".
من الضروري أيضًا الحد من استهلاك الحلويات أثناء تفاقم أمراض الجهاز الهضمي والتحصي الصفراوي. سبب هذه التوصية هو الكافيين الموجود في الشوكولاتة والذي يحفز إنتاج العصارة المعدية ويوسع القنوات الصفراوية.