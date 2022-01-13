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مصرع ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن
مصرع ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من ضباطه بطريق الخطأ خلال عمليات تأمين قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T04:47+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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مصرع ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن

04:47 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 04:55 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 14 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 14 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / BAZ RATNER
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من ضباطه بطريق الخطأ خلال عمليات تأمين قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".
وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
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