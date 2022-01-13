مصرع ضابطين إسرائيليين بـ"نيران صديقة" قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من ضباطه بطريق الخطأ خلال عمليات تأمين قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر تويتر: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص)".
وأضاف: "تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (اطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم ابلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث.