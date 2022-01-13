المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"

موسكو - سبوتنيك. وأيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن ألف عسكري من المجتمع الطبي سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".وقال مسئول فى البيت الأبيض، إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى.
وقال مسئول فى البيت الأبيض، إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى.