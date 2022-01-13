تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/المحكمة-العليا-الأمريكية-قرار-بايدن-فرض-إلزامية-التلقيح-مخالف-للقانون-1056095980.html
المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
أكدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 شخصا،... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T23:58+0000
2022-01-13T23:59+0000
امريكا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054690228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec7c4c54a7bc72051c2ff2305fe6fde7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن ألف عسكري من المجتمع الطبي سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".وقال مسئول فى البيت الأبيض، إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20210115/بايدن-حتى-الصيدليات-ستشارك-في-عملية-تلقيح-الأمريكيين-1047810942.html
امريكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1054690228_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_80b215051512348a55db3e73ba79fe5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
امريكا, فيروس كورونا

المحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"

23:58 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 23:59 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEINالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
أكدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس جو بايدن فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على عاملي الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100 شخصا، "مخالفا للقانون".
موسكو - سبوتنيك. وأيدت المحكمة العليا إلزامية تلقي التلقيح في المنشآت التي تحظى بتمويل فدرالي.
هذا وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن ألف عسكري من المجتمع الطبي سيتم نشرهم في 6 ولايات لمساعدة المستشفيات التي تعاني جراء تصاعد الإصابات بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون".
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2021
بايدن: حتى الصيدليات ستشارك في عملية تلقيح الأمريكيين
15 يناير 2021, 21:13 GMT
وقال مسئول فى البيت الأبيض، إن فرقا مكونة من 7 إلى 25 ممرضة وطبيبا عسكريا وأفراد آخرين سيبدأ وصولها إلى ولايات ميتشغان ونيوجيرسي ونيومكسيكو ونيويورك وأوهايو ورود أيلاند، الأسبوع المقبل لدعم غرف الطوارئ، والسماح لموظفى المستشفيات فى الاستمرار فى تقديم الرعاية الأخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
أمسالمحكمة العليا الأمريكية: قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح "مخالف للقانون"
أمسالصفدي وبلينكن يبحثان القضية الفلسطينية وحل الأزمة السورية ودعم العراق
أمسكوريا الشمالية تحذر من "رد فعل قوي" على العقوبات الأمريكية الجديدة
أمسبعد دعوة الأردن للمساهمين بالمشاركة... هل يحل مشروع الناقل الوطني أزمة العجز المائي في الأردن؟
أمسلجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي
أمسأمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
أمسواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
أمسبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
أمستجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
أمسأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا
أمسالداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
أمسصحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
أمسرشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي
أمسالحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
أمسبيع أراض افتراضية في عالم "ميتافيرس" بمبالغ قياسية مع تزايد إقبال المستثمرين
أمسبيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
أمسدراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
أمسإيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
أمسالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان
أمسميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"