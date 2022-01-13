تقرير: حماس تقبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" قبالة سواحل غزة... فيديو

وبحسب المقطع المصور الذي نشرته الحركة، فإن إحدى وحداته القتالية البحرية اكتشفت الدلفين، وتم استخراج أجهزة كانت مثبتة عليه أعدت للاستخدام في اغتيال عناصر البحرية من الكتائب.وأظهر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، حزاما قال إنه مأخوذ من الجاسوس "المأسور"، مثبت عليه جهاز قادر على إطلاق أسياخ وسهام صغيرة تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل.وليست هذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها حماس استخدام جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد الدلافين للتجسس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".ففي أغسطس/ آب 2015، أعلنت الحركة أنها تمكنت من أسر دلفين يستخدم في الأغراض العسكرية.هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم العثور على الدلفين ومثبت عليه "معدات تجسس"، يتم التحكم بها عن بعد.وجرى نقل الدلفين إلى الشاطئ لفحصه، على الرغم من عدم نشر أي صور للدلفين المزعوم، هذا واتُهمت إسرائيل أكثر من مرة باستخدام الحيوانات لأغراض تجسسية، ففي 2013 نشرت وسائل إعلام تركية أن جامعة إسرائيلية زودت طيورا بأجهزة تتبع لأغراض تجسسية.وكان تقرير عام 2015 أول معلومة مؤكدة عن استخدام إسرائيل الدلافين في مهام تجسس.
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها ألقت القبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" كان مجهزا لاستهداف عناصر الحركة قبالة سواحل غزة.
وبحسب المقطع المصور الذي نشرته الحركة، فإن إحدى وحداته القتالية البحرية اكتشفت الدلفين، وتم استخراج أجهزة كانت مثبتة عليه أعدت للاستخدام في اغتيال عناصر البحرية من الكتائب.
وأظهر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، حزاما قال إنه مأخوذ من الجاسوس "المأسور"، مثبت عليه جهاز قادر على إطلاق أسياخ وسهام صغيرة تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل.
Killer Zionist dolphins exist, according to a Hamas publication. Abu Hamza explains that a member of Hamas' Frogman unit who was killed by Israel during the May conflict found the killer dolphin. The device the alleged killer dolphin was wearing is shown in the publication. pic.twitter.com/gvAyynO3YT
ففي أغسطس/ آب 2015، أعلنت الحركة أنها تمكنت من أسر دلفين يستخدم في الأغراض العسكرية.
هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم العثور على الدلفين ومثبت عليه "معدات تجسس"، يتم التحكم بها عن بعد.
وجرى نقل الدلفين إلى الشاطئ لفحصه، على الرغم من عدم نشر أي صور للدلفين المزعوم، هذا واتُهمت إسرائيل أكثر من مرة باستخدام الحيوانات لأغراض تجسسية، ففي 2013 نشرت وسائل إعلام تركية أن جامعة إسرائيلية زودت طيورا بأجهزة تتبع لأغراض تجسسية.
وكان تقرير عام 2015 أول معلومة مؤكدة عن استخدام إسرائيل الدلافين في مهام تجسس.