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https://arabic.sputniknews.com/20220113/تقرير-حماس-تقبض-على-دلفين-عسكري-إسرائيلي-قبالة-سواحل-غزة-فيديو-1055943627.html
تقرير: حماس تقبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" قبالة سواحل غزة... فيديو
تقرير: حماس تقبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" قبالة سواحل غزة... فيديو
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها ألقت القبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" كان مجهزا لاستهداف عناصر الحركة قبالة سواحل غزة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T07:27+0000
2022-01-13T07:31+0000
إسرائيل
حركة حماس
دولفين
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وبحسب المقطع المصور الذي نشرته الحركة، فإن إحدى وحداته القتالية البحرية اكتشفت الدلفين، وتم استخراج أجهزة كانت مثبتة عليه أعدت للاستخدام في اغتيال عناصر البحرية من الكتائب.وأظهر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، حزاما قال إنه مأخوذ من الجاسوس "المأسور"، مثبت عليه جهاز قادر على إطلاق أسياخ وسهام صغيرة تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل.وليست هذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها حماس استخدام جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد الدلافين للتجسس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".ففي أغسطس/ آب 2015، أعلنت الحركة أنها تمكنت من أسر دلفين يستخدم في الأغراض العسكرية.هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم العثور على الدلفين ومثبت عليه "معدات تجسس"، يتم التحكم بها عن بعد.وجرى نقل الدلفين إلى الشاطئ لفحصه، على الرغم من عدم نشر أي صور للدلفين المزعوم، هذا واتُهمت إسرائيل أكثر من مرة باستخدام الحيوانات لأغراض تجسسية، ففي 2013 نشرت وسائل إعلام تركية أن جامعة إسرائيلية زودت طيورا بأجهزة تتبع لأغراض تجسسية.وكان تقرير عام 2015 أول معلومة مؤكدة عن استخدام إسرائيل الدلافين في مهام تجسس.
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إسرائيل, حركة حماس, دولفين

تقرير: حماس تقبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" قبالة سواحل غزة... فيديو

07:27 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 07:31 GMT 13.01.2022)
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دولفين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها ألقت القبض على "دلفين عسكري إسرائيلي" كان مجهزا لاستهداف عناصر الحركة قبالة سواحل غزة.
وبحسب المقطع المصور الذي نشرته الحركة، فإن إحدى وحداته القتالية البحرية اكتشفت الدلفين، وتم استخراج أجهزة كانت مثبتة عليه أعدت للاستخدام في اغتيال عناصر البحرية من الكتائب.
وأظهر المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، حزاما قال إنه مأخوذ من الجاسوس "المأسور"، مثبت عليه جهاز قادر على إطلاق أسياخ وسهام صغيرة تستطيع قتل أي إنسان يبحر إلى عمق معين تحت الماء أو إصابته بجروح خطيرة على الأقل.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها حماس استخدام جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد الدلافين للتجسس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".
ففي أغسطس/ آب 2015، أعلنت الحركة أنها تمكنت من أسر دلفين يستخدم في الأغراض العسكرية.
هذا وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم العثور على الدلفين ومثبت عليه "معدات تجسس"، يتم التحكم بها عن بعد.
وجرى نقل الدلفين إلى الشاطئ لفحصه، على الرغم من عدم نشر أي صور للدلفين المزعوم، هذا واتُهمت إسرائيل أكثر من مرة باستخدام الحيوانات لأغراض تجسسية، ففي 2013 نشرت وسائل إعلام تركية أن جامعة إسرائيلية زودت طيورا بأجهزة تتبع لأغراض تجسسية.
وكان تقرير عام 2015 أول معلومة مؤكدة عن استخدام إسرائيل الدلافين في مهام تجسس.
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