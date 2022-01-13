تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220113/دراسة-زيت-الزيتون-يحميك-من-خطر-الوفاة-بالسرطان-وأمراض-القلب-1056093096.html
دراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
دراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
توصلت دراسة علمية إلى أن استخدام زيت الزيتون كبديل للسمن النباتي، أو الزبدة، أو الدهون المشبعة الأخرى، يحمي من الوفاة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية،... 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T20:58+0000
2022-01-13T21:00+0000
زيت الزيتون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050403104_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9364860c56f8d6769a479a39a2904513.jpg
وذكرت مؤلفة الدراسة مارتا غواش-فيرّيه، الباحثة البارزة في الصحة العامة في جامعة هارفرد، أن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد عن زيت الزيتون والوفاة أجريت على أمريكيين.وأوضحت أن الدراسة ضمت أكثر من 90 ألف مشارك تمت متابعتهم لنحو 30 عاما، بحسب شبكة "سي إن إن".وأشارت الباحثة إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 10 غرامات من زيت الزيتون بكميات مماثلة من السمن النباتي، أو الزبدة، أو المايونيز، أو مشتقات الحليب الدهنية تراجعت لديهم مخاطر الوفاة بنسبة 34% مقارنة مع من تناولوا القليل من زيت الزيتون أو لم يستخدموه في أطباقهم.وكانت دراسات سابقة قد أجريت على سكان البحر الأبيض المتوسط ​​والأوروبيين حيث استهلاك زيت الزيتون أعلى".وسجل الأشخاص الذين تناولوا معدلات أعلى من زيت الزيتون، تراجعا في معدل خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 19%، وتراجعا بنسبة 17% في معدل الوفاة من مرض السرطان.كما سجلوا تدنيا بنسبة 29٪ في معدل خطر الوفاة جراء أمراض التحلل العصبي، وتراجعا بنسبة 18٪ من خطر الإصابة بأمراض القلب.كما سجلوا انخفاضا بنسبة 18% في معدل الوفاة جراء الإصابة بالأمراض التنفسية، مقارنة بمن لم يتناولوا زيت الزيتون أو بمن تناولوا كميات قليلة منه.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/الكشف-عن-فوائد-غير-متوقعة-للدهون-لمرضى-السكري-1055327248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050403104_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_51255a52d35938a22fd5a00067e06480.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زيت الزيتون

دراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب

20:58 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 21:00 GMT 13.01.2022)
© Photo / pixabay/D_Bako زيتون كالاماتا المتوسطي
زيتون كالاماتا المتوسطي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© Photo / pixabay/D_Bako
تابعنا عبر
توصلت دراسة علمية إلى أن استخدام زيت الزيتون كبديل للسمن النباتي، أو الزبدة، أو الدهون المشبعة الأخرى، يحمي من الوفاة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، والخرف وأمراض أخرى.
وذكرت مؤلفة الدراسة مارتا غواش-فيرّيه، الباحثة البارزة في الصحة العامة في جامعة هارفرد، أن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد عن زيت الزيتون والوفاة أجريت على أمريكيين.
وأوضحت أن الدراسة ضمت أكثر من 90 ألف مشارك تمت متابعتهم لنحو 30 عاما، بحسب شبكة "سي إن إن".
دراسة : مرض السكري هو نتيجة طفرة جينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
الكشف عن فوائد غير متوقعة للدهون لمرضى السكري
أمس, 12:21 GMT
وأشارت الباحثة إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 10 غرامات من زيت الزيتون بكميات مماثلة من السمن النباتي، أو الزبدة، أو المايونيز، أو مشتقات الحليب الدهنية تراجعت لديهم مخاطر الوفاة بنسبة 34% مقارنة مع من تناولوا القليل من زيت الزيتون أو لم يستخدموه في أطباقهم.
وكانت دراسات سابقة قد أجريت على سكان البحر الأبيض المتوسط ​​والأوروبيين حيث استهلاك زيت الزيتون أعلى".
وسجل الأشخاص الذين تناولوا معدلات أعلى من زيت الزيتون، تراجعا في معدل خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 19%، وتراجعا بنسبة 17% في معدل الوفاة من مرض السرطان.
كما سجلوا تدنيا بنسبة 29٪ في معدل خطر الوفاة جراء أمراض التحلل العصبي، وتراجعا بنسبة 18٪ من خطر الإصابة بأمراض القلب.
كما سجلوا انخفاضا بنسبة 18% في معدل الوفاة جراء الإصابة بالأمراض التنفسية، مقارنة بمن لم يتناولوا زيت الزيتون أو بمن تناولوا كميات قليلة منه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:35 GMTواشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
21:34 GMTبايدن "يشعر بخيبة أمل" من قرار المحكمة العليا
21:32 GMTتجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية من ألقابه العسكرية
21:20 GMTأوستن يؤكد دعم واشنطن لبناء القدرات العسكرية لأوكرانيا
21:08 GMTالداخلية السودانية تعلن القبض على قاتل ضابط الشرطة في الخرطوم
21:06 GMTصحيفة: محمد صلاح يجد صعوبة في إقناع إدارة ليفربول بشروطه المادية
21:04 GMTرشوان توفيق يصاب بكورونا... بعد عبد الرحمن أبو زهرة ومديحة حمدي
21:03 GMTالحكومة اللبنانية تعتذر عن خطأ أدى لوضع علم الكويت بدلا من علم الإمارات
21:02 GMTبيع أراض افتراضية في عالم "ميتافيرس" بمبالغ قياسية مع تزايد إقبال المستثمرين
21:01 GMTبيل غيتس يتوقع أن يصبح "كوفيد" أشبه بالإنفلونزا الموسمية عند هذه المرحلة
20:58 GMTدراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب
20:56 GMTإيران تعلن نجاح اختبار إطلاق أول قمر صناعي يعمل بالوقود الصلب
20:28 GMTالأمم المتحدة تخصص 150 مليون دولار من صندوق الطوارئ لـ13 دولة بينها سوريا ولبنان
20:26 GMTميسي يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويتحدث عن "تحديات قادمة"
20:23 GMTحاكم مصرف لبنان المركزي يطالب بإبعاد قاضية من التحقيق معه
20:22 GMTملك السعودية يصدر أوامر بتعديل وزاري وتعيينات بمناصب عليا
20:20 GMTاتهام كيم كارداشيان بالاحتيال على مستثمرين أمريكيين
20:12 GMT‏"سبوتيفاي" يثير ضجة بسبب تصريحات إذاعية عن "كورونا"‏
20:10 GMTوكالة: السعودية تستثني لاعبي كرة القدم الإسبانيين من شرط التطعيم لدخول البلاد
20:02 GMTترامب يكشف عن حالته الصحية بعد الحصول على جرعة معززة من لقاح "كورونا"‏