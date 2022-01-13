https://arabic.sputniknews.com/20220113/دراسة-زيت-الزيتون-يحميك-من-خطر-الوفاة-بالسرطان-وأمراض-القلب-1056093096.html

دراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب

دراسة: زيت الزيتون يحميك من خطر الوفاة بالسرطان وأمراض القلب

توصلت دراسة علمية إلى أن استخدام زيت الزيتون كبديل للسمن النباتي، أو الزبدة، أو الدهون المشبعة الأخرى، يحمي من الوفاة بالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية،... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T20:58+0000

2022-01-13T20:58+0000

2022-01-13T21:00+0000

زيت الزيتون

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وذكرت مؤلفة الدراسة مارتا غواش-فيرّيه، الباحثة البارزة في الصحة العامة في جامعة هارفرد، أن هذه هي أول دراسة طويلة الأمد عن زيت الزيتون والوفاة أجريت على أمريكيين.وأوضحت أن الدراسة ضمت أكثر من 90 ألف مشارك تمت متابعتهم لنحو 30 عاما، بحسب شبكة "سي إن إن".وأشارت الباحثة إلى أن الأشخاص الذين استبدلوا 10 غرامات من زيت الزيتون بكميات مماثلة من السمن النباتي، أو الزبدة، أو المايونيز، أو مشتقات الحليب الدهنية تراجعت لديهم مخاطر الوفاة بنسبة 34% مقارنة مع من تناولوا القليل من زيت الزيتون أو لم يستخدموه في أطباقهم.وكانت دراسات سابقة قد أجريت على سكان البحر الأبيض المتوسط ​​والأوروبيين حيث استهلاك زيت الزيتون أعلى".وسجل الأشخاص الذين تناولوا معدلات أعلى من زيت الزيتون، تراجعا في معدل خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 19%، وتراجعا بنسبة 17% في معدل الوفاة من مرض السرطان.كما سجلوا تدنيا بنسبة 29٪ في معدل خطر الوفاة جراء أمراض التحلل العصبي، وتراجعا بنسبة 18٪ من خطر الإصابة بأمراض القلب.كما سجلوا انخفاضا بنسبة 18% في معدل الوفاة جراء الإصابة بالأمراض التنفسية، مقارنة بمن لم يتناولوا زيت الزيتون أو بمن تناولوا كميات قليلة منه.

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زيت الزيتون