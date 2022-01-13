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فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد من بريطانيا
فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد من بريطانيا
أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
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بريطانيا
فرنسا
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القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية، جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر"، إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وسينشر القرار صباح الغد ويدخل فورا حيز التنفيذ".وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".وكانت الحكومة الفرنسية، شددت منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2021، قيود السفر من وإلى بريطانيا لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، الذي تفشى في بريطانيا.
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بريطانيا, فرنسا

فرنسا تعلن تخفيف إجراءات الدخول إلى البلاد من بريطانيا

10:03 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 13.01.2022)
© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021.
الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© AFP 2021 / Sameer Al-Doumy
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أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين.
القاهرة- سبوتنيك. وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية، جان بابتيست لوموين، اليوم الخميس، في تغريدة على "تويتر"، إنه سيتم "تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين وسينشر القرار صباح الغد ويدخل فورا حيز التنفيذ".
وأضاف أنه "سيتم أيضا إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".
وكانت الحكومة الفرنسية، شددت منتصف ديسمبر/كانون الثاني 2021، قيود السفر من وإلى بريطانيا لإبطاء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون، الذي تفشى في بريطانيا.
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