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https://arabic.sputniknews.com/20220113/كشف-سر-طهو-البطاطس-المقلية-بشكل-مثالي-1055941644.html
كشف سر طهو البطاطس المقلية بشكل مثالي
كشف سر طهو البطاطس المقلية بشكل مثالي
أثناء القلي، غالبًا ما تلتصق البطاطس بالمقلاة وتتفتت. يقدم موقع "فود أوبوزريفاتيل" الأوكراني طريقة واحدة بسيطة يمكنك من خلالها طهو الطبق المثالي. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T06:27+0000
2022-01-13T06:27+0000
2022-01-13T06:27+0000
مجتمع
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إليك كيفية صنع البطاطس المقلية المثالية:قبل صب الزيت النباتي في المقلاة، رش السطح بالملح وحركه لبضع ثوان. سوف تمتص التوابل الرطوبة الزائدة ويصبح الطبق كاملاً ومقرمشًا وذهبيًا. والأهم من ذلك، لن يتناثر الزيت.مع هذه البطاطس المقرمشة، يمكنك صنع سلطة لذيذة.سلطة مع بطاطا مقليةمكونات:• الخس / السبانخ• فيليه سلمون طازج - 150-200 غرام• بطاطس - 2 متوسطة أو 1 كبيرة•طماطم كرزية• خيار - 50 غرام• زيت - 4 ملاعق كبيرة• خردل فرنسي - 1 ملعقة صغيرة• عصير ليمون - 1 ملعقة صغيرة• ثوم - 1 فص• الملح والفلفل حسب الذوق• البقدونس والكرفس - حسب الرغبة• طريقة التحضير:- تقلى البطاطس، بارد.- قطع السمك إلى مكعبات، ضع ملح وفلفل، ويقلى.- قطع الخيار بأي شكل وقطع الطماطم الكرزية إلى نصفين.- اغسل الخس وجففه وضعه في طبق. ضع البطاطس والسمك والطماطم والخيار في الأعلى.- تحضير الصلصة: اخلط الزيت مع الخردل وعصير الليمون وفصوص الثوم. يُسكب المزيج فوق السلطة ويُخلط قليلاً.- ضع البقدونس والكرفس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
كشف سر طهو البطاطس المقلية بشكل مثالي
أثناء القلي، غالبًا ما تلتصق البطاطس بالمقلاة وتتفتت. يقدم موقع "فود أوبوزريفاتيل" الأوكراني طريقة واحدة بسيطة يمكنك من خلالها طهو الطبق المثالي.
قبل صب الزيت النباتي في المقلاة، رش السطح بالملح وحركه لبضع ثوان. سوف تمتص التوابل الرطوبة الزائدة ويصبح الطبق كاملاً ومقرمشًا وذهبيًا. والأهم من ذلك، لن يتناثر الزيت.
مع هذه البطاطس المقرمشة، يمكنك صنع سلطة لذيذة.
• فيليه سلمون طازج - 150-200 غرام
• بطاطس - 2 متوسطة أو 1 كبيرة
• خردل فرنسي - 1 ملعقة صغيرة
• عصير ليمون - 1 ملعقة صغيرة
• الملح والفلفل حسب الذوق
• البقدونس والكرفس - حسب الرغبة
- قطع السمك إلى مكعبات، ضع ملح وفلفل، ويقلى.
- قطع الخيار بأي شكل وقطع الطماطم الكرزية إلى نصفين.
- اغسل الخس وجففه وضعه في طبق. ضع البطاطس والسمك والطماطم والخيار في الأعلى.
- تحضير الصلصة: اخلط الزيت مع الخردل وعصير الليمون وفصوص الثوم. يُسكب المزيج فوق السلطة ويُخلط قليلاً.