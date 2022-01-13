كوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على اعتراض الصواريخ التي اختبرتها كوريا الشمالية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بو سيونغ تشان، في إيجاز صحفي: "للتوضيح، لا تستطيع قواتنا فقط اكتشاف القذائف التي اختبرتها كوريا الشمالية هذه المرة، ولكن أيضًا اعتراضها. نواصل أيضًا تعزيز نظام الرد (لضربة محتملة)".في وقت سابق، أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء حوالي الساعة 7.27 (01.27 بتوقيت موسكو)، أطلقت صاروخا باليستيا مفترضا من داخل البلاد باتجاه بحر اليابان. في وقت لاحق، أكدت كوريا الديمقراطية اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وقالت إن القذيفة أصابت هدفًا على مسافة ألف كيلومتر، أثناء قيامها بمناورة طولها 240 كيلومترًا.وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية رسميًا أن الصاروخ الكوري الشمالي حلق 700 كيلومتر على الأقل هذه المرة، وكانت أعلى سرعة إقلاع 10 ماخ على أعلى ارتفاع طيران يبلغ 60 كيلومترًا.
أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن كوريا الجنوبية قادرة ليس فقط على تعقب صاروخ اختبرته كوريا الديمقراطية في 11 يناير/كانون الثاني، بل أيضًا اعتراضه، وهي تعمل باستمرار على تحسين أنظمتها الدفاعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، بو سيونغ تشان، في إيجاز صحفي: "للتوضيح، لا تستطيع قواتنا فقط اكتشاف القذائف التي اختبرتها كوريا الشمالية هذه المرة، ولكن أيضًا اعتراضها. نواصل أيضًا تعزيز نظام الرد (لضربة محتملة)".
في وقت سابق، أفادت التقارير بأن كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء حوالي الساعة 7.27 (01.27 بتوقيت موسكو)، أطلقت صاروخا باليستيا مفترضا من داخل البلاد باتجاه بحر اليابان. في وقت لاحق، أكدت كوريا الديمقراطية اختبار صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون، وقالت إن القذيفة أصابت هدفًا على مسافة ألف كيلومتر، أثناء قيامها بمناورة طولها 240 كيلومترًا.
وأكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية رسميًا أن الصاروخ الكوري الشمالي حلق 700 كيلومتر على الأقل هذه المرة، وكانت أعلى سرعة إقلاع 10 ماخ على أعلى ارتفاع طيران يبلغ 60 كيلومترًا.