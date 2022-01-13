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https://arabic.sputniknews.com/20220113/واشنطن-حصلنا-على-معلومات-تفيد-بأن-روسيا-تحاول-فبركة-ذريعة-لتنفيذ-هجوم-ضد-أوكرانيا-1056094758.html
واشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
واشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده مستعدة للمضي قدما في مباحثاتها الدبلوماسية بنية حسنة مع روسيا، لكنها جاهزة للرد في حالة الضرورة. 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T21:35+0000
2022-01-13T22:01+0000
روسيا
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وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نعتقد أن المسار الدبلوماسي في محادثاتنا مع روسيا يمكن أن ينجح ولكن إذا مضت موسكو في مسار آخر فنحن مستعدون للرد".وأضاف أن "التهديد بغزو عسكري روسي لأوكرانيا ما زال مرتفعا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

واشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا

21:35 GMT 13.01.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 13.01.2022)
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده مستعدة للمضي قدما في مباحثاتها الدبلوماسية بنية حسنة مع روسيا، لكنها جاهزة للرد في حالة الضرورة.
وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نعتقد أن المسار الدبلوماسي في محادثاتنا مع روسيا يمكن أن ينجح ولكن إذا مضت موسكو في مسار آخر فنحن مستعدون للرد".
وأضاف أن "التهديد بغزو عسكري روسي لأوكرانيا ما زال مرتفعا".
وتابع "أجهزتنا الاستخباراتية حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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