واشنطن: حصلنا على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا

وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نعتقد أن المسار الدبلوماسي في محادثاتنا مع روسيا يمكن أن ينجح ولكن إذا مضت موسكو في مسار آخر فنحن مستعدون للرد".وأضاف أن "التهديد بغزو عسكري روسي لأوكرانيا ما زال مرتفعا".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن بلاده مستعدة للمضي قدما في مباحثاتها الدبلوماسية بنية حسنة مع روسيا، لكنها جاهزة للرد في حالة الضرورة.
وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "نعتقد أن المسار الدبلوماسي في محادثاتنا مع روسيا يمكن أن ينجح ولكن إذا مضت موسكو في مسار آخر فنحن مستعدون للرد".
👀National Security Adviser Jake Sullivan says the admin will be sharing with press "in the next 24 hours" what US officials have seen Russia doing in terms of disinfo to create a pretext to invade Ukraine
وأضاف أن "التهديد بغزو عسكري روسي لأوكرانيا ما زال مرتفعا".
وتابع "أجهزتنا الاستخباراتية حصلت على معلومات تفيد بأن روسيا تحاول فبركة ذريعة لتنفيذ هجوم ضد أوكرانيا".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.