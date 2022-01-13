https://arabic.sputniknews.com/20220113/وزير-الخارجية-المغربي-يبحث-مع-دي-ميستورا-إيجاد-حل-لمشكلة-الصحراء-الغربية-1056083722.html

وزير الخارجية المغربي يبحث مع دي ميستورا إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية

وزير الخارجية المغربي يبحث مع دي ميستورا إيجاد حل لمشكلة الصحراء الغربية

بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، مسألة التوصل إلى حل سياسي وواقعي... 13.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-13T15:04+0000

2022-01-13T15:04+0000

2022-01-13T15:04+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

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وحسب بيان الخارجية المغربية، جاء ذلك خلال لقاء بوريطة مع دي ميستورا في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس.وخلال المباحثات، جدد الجانب المغربي التأكيد على موقفه تجاه قضية الصحراء الغربية.وأشار إلى التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.وتأتي زيارة دي ميستورا إلى المغرب، في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975.وتنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع "البوليساريو"، عام 1978.وفي عام 1991، وبدعم من الأمم المتحدة، توقفت العمليات العسكرية في الصحراء، بين الجيش المغربي وجبهة "البوليساريو".ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء، بإشراف الأمم المتحدة.

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