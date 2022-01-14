الأردن يستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19

ووفقا لوكالة "عمون"، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الخميس، على وثيقة الشروط الأولى لتوريد علاج كوفيد-19 بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية.وأوضحت الوكالة أن الوثيقة تنص على توريد كمية تكفي لعلاج 8000 مريض.ويؤكد الخبراء أن عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، الذي أنتجته شركة "فايزر" ويعطى عبر الفم يقوّض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) قد أجازت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدام عقار "باكسلوفيد" من "فايزر" للأشخاص العرضة لخطر شديد والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.وأظهرت تجارب سريرية شملت أكثر من 2200 شخص قدرة هذا العلاج على خفض الوفيات والحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 88 % لدى الأشخاص العرضة للخطر، وقت تناوله في الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.وأعلنت وزارة الصحة في الأردن، أمس الخميس، تسجيل 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 2296 حالة شفاء جديدة.وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 1091691 حالة، كما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 12945 حالة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.