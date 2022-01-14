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الأردن يستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19
الأردن يستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19
أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T06:45+0000
2022-01-14T06:45+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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ووفقا لوكالة "عمون"، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الخميس، على وثيقة الشروط الأولى لتوريد علاج كوفيد-19 بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية.وأوضحت الوكالة أن الوثيقة تنص على توريد كمية تكفي لعلاج 8000 مريض.ويؤكد الخبراء أن عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، الذي أنتجته شركة "فايزر" ويعطى عبر الفم يقوّض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) قد أجازت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدام عقار "باكسلوفيد" من "فايزر" للأشخاص العرضة لخطر شديد والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.وأظهرت تجارب سريرية شملت أكثر من 2200 شخص قدرة هذا العلاج على خفض الوفيات والحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 88 % لدى الأشخاص العرضة للخطر، وقت تناوله في الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.وأعلنت وزارة الصحة في الأردن، أمس الخميس، تسجيل 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 2296 حالة شفاء جديدة.وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 1091691 حالة، كما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 12945 حالة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/أمريكا-تجيز-استخدام-حبوب-فايزر-المضادة-لكوفيد-1054468683.html
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أخبار الأردن, فيروس كورونا

الأردن يستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج كوفيد-19

06:45 GMT 14.01.2022
© REUTERS / DADO RUVICشركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021
شركة فايزر، إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستستورد دواء شركة "فايزر" لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد.
ووفقا لوكالة "عمون"، فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الخميس، على وثيقة الشروط الأولى لتوريد علاج كوفيد-19 بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية.
وأوضحت الوكالة أن الوثيقة تنص على توريد كمية تكفي لعلاج 8000 مريض.
ويؤكد الخبراء أن عقار "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا، الذي أنتجته شركة "فايزر" ويعطى عبر الفم يقوّض قدرة الفيروس على التكاثر، متوقعين له أن يقاوم المتحورات.
وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) قد أجازت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدام عقار "باكسلوفيد" من "فايزر" للأشخاص العرضة لخطر شديد والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
أمريكا تجيز استخدام حبوب فايزر المضادة لكوفيد-19
22 ديسمبر 2021, 22:48 GMT
وأظهرت تجارب سريرية شملت أكثر من 2200 شخص قدرة هذا العلاج على خفض الوفيات والحاجة إلى دخول المستشفى بنسبة 88 % لدى الأشخاص العرضة للخطر، وقت تناوله في الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض.
وأعلنت وزارة الصحة في الأردن، أمس الخميس، تسجيل 3362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، وتم تسجيل 2296 حالة شفاء جديدة.
وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 1091691 حالة، كما وصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 12945 حالة، وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
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