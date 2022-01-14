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المرزوقي يدعو لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى
المرزوقي يدعو لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى
دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، التونسيين إلى التظاهر وإحياء ذكرى "ثورة الحرية"، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن هذه التظاهرات يجب أن... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:58+0000
2022-01-14T12:58+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وبحسب ما نشرته قناة "المستقلة"، قال المرزوقي إن سعيد "لم يتطاول فقط على الدستور ومؤسسات الدولة وإنما تطاول على استقلال تونس".ووفقا له، فإن سعيد هو ضابط في المخابرات المصرية وعلى ارتباط وثيق بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويأتمر بأوامره"، مشيرا إلى "ضرورة إسقاط حكم سعيد قبل هذا التاريخ وقبل موعد الاستفتاء الإلكتروني الذي يخطط من خلاله لحكم البلاد مدى الحياة بعد حصوله على تفويض شعبي".وفي السياق، دعا المرزوقي لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، على حد تعبيره.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

المرزوقي يدعو لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى

12:58 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDمنصف المرزوقي
منصف المرزوقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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دعا الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، التونسيين إلى التظاهر وإحياء ذكرى "ثورة الحرية"، اليوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني، مؤكدا أن هذه التظاهرات يجب أن تكون بداية نهاية الانقلاب وإخراج قيس سعيد من قصر قرطاج ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
وبحسب ما نشرته قناة "المستقلة"، قال المرزوقي إن سعيد "لم يتطاول فقط على الدستور ومؤسسات الدولة وإنما تطاول على استقلال تونس".
ووفقا له، فإن سعيد هو ضابط في المخابرات المصرية وعلى ارتباط وثيق بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويأتمر بأوامره"، مشيرا إلى "ضرورة إسقاط حكم سعيد قبل هذا التاريخ وقبل موعد الاستفتاء الإلكتروني الذي يخطط من خلاله لحكم البلاد مدى الحياة بعد حصوله على تفويض شعبي".
وفي السياق، دعا المرزوقي لإخراج قيس سعيد من السلطة ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى"، على حد تعبيره.
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