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https://arabic.sputniknews.com/20220114/اندلاع-حريق-ضخم-في-مصفاة-نفط-ميناء-الأحمدي-الكويتي-صورة-1056157448.html
اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتي... صورة
اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتي... صورة
اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتي، أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T10:05+0000
2022-01-14T10:05+0000
2022-01-14T10:05+0000
العالم العربي
أسعار النفط اليوم
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وحسب بيان شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم، تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.وأكدت الشركة في بيانها "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".وأوضحت أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة.يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول، أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.
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العالم العربي, أسعار النفط اليوم
اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتي... صورة
اندلع، اليوم الجمعة، حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتي، أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة.
وحسب
بيان شركة البترول الوطنية الكويتية
، اليوم، تم السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع في وحدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي.
وأكدت الشركة في بيانها "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق".
وأوضحت أن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة.
كما كشفت أن "10 أشخاص أصيبوا بينهم 5 بحروق شديدة نتيجة الحريق".
يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت، في سبتمبر/أيلول، أنها بدأت مشروعا صديقا للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.