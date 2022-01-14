https://arabic.sputniknews.com/20220114/بلينكن-يتحدث-عن-خيارات-أخرى-إذا-لم-يتم-إنقاذ-الاتفاق-النووي-في-بضعة-أسابيع-1056099083.html

بلينكن يتحدث عن "خيارات أخرى" إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق النووي في "بضعة أسابيع"

بلينكن يتحدث عن "خيارات أخرى" إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق النووي في "بضعة أسابيع"

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لديها خيارات أخرى يمكنها اللجوء إليها إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق النووي. 14.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-14T07:50+0000

2022-01-14T07:50+0000

2022-01-14T07:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

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وحسب لقاء له مع إذاعة "إن بي آر"، نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكي، حذّر بلينكن، من قصر الفترة المتبقية من أجل إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، متحدثا عن "بضعة أسابيع".وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تضطر إلى اللجوء لـ "خيارت أخرى"، إذا حدث وفشلت مفاوضات فيينا.وقال: "أعتقد أن أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل".أكد أن "الوقت ينفد منا فعلا لأن إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها أن تنتج، خلال فترة زمنية قصيرة جدا، ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي".وأبدى الوزير الأمريكي تخوفاته من تقدم الإيرانيين، قائلا: "الإيرانيون يحرزون إنجازات في المجال النووي سيصبح التراجع عنها صعبا أكثر فأكثر، لأنهم يتعلمون أشياء ويقومون بأشياء جديدة بعدما كسروا القيود المنصوص عليها في الاتفاق".وأبدى بلنيكن تفهمه لضرورة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنه "سيكون الأفضل لأمن أمريكا".وعن الخيارات الأخرى التي يقصدها أوضح بلينكن أنها "الخيارات التي نعمل عليها مع شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما، كل شيء في أوانه، لكن هذا كان موضوع عمل مكثف في الأسابيع والأشهر الماضية".وشدد على أن بلاده مستعدة "لأي من المسارين، ولكن من الواضح أنه سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا أن نعود إلى اتفاق فيينا، غير أنه إذا لم نتمكن من ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى".

https://arabic.sputniknews.com/20211203/بلينكن-إيران-لا-تبدو-جادة-بشأن-العودة-إلى-الامتثال-للاتفاق-النووي-1053527141.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران