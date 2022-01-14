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https://arabic.sputniknews.com/20220114/سريع-كالصاروخ-زورق-هجومي-من-طراز-كاراكورت-جاهز-للذهاب-إلى-البحر-1056175362.html
سريع كالصاروخ... زورق هجومي من طراز "كاراكورت" جاهز للذهاب إلى البحر
سريع كالصاروخ... زورق هجومي من طراز "كاراكورت" جاهز للذهاب إلى البحر
أعلن مدير جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، المقدم أليكسي روليوف، إكمال اختبار زورق الصواريخ الجديد "تسيكلون" الذي صُنع لأسطول البحر الأسود. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T12:48+0000
2022-01-14T12:48+0000
رصد عسكري
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وصنعه مصنع "زاليف" في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم. وتم إنزاله إلى الماء في يوليو/تموز 2020. وهناك زورقان آخران من طراز "كاراكورت" قيد الإنشاء.وشملت الاختبارات التي أجراها صناع الزورق اختبار قدراته الحركية والتحقق من فعالية معداته الأخرى واختبار أسلحته.وأجرى الزورق تمارين الرماية باستخدام الذخيرة الحية.وأشار مدير جهاز الإعلام في تصريحات صحفية، في يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022، إلى بدء الاستعدادات للاختبار الرسمي في الأسبوع المقبل.ويعتبر الزورق من طراز "كاراكورت" سفينة حربية خطيرة، ويحتوي على الأسلحة اللازمة لمهاجمة العدو والدفاع عن النفس: صواريخ "كاليبر" وقطعة المدفعية ومنظومة صواريخ "بانتسير إم" المضادة للطائرات وعدة مدافع رشاشة.
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رصد عسكري

سريع كالصاروخ... زورق هجومي من طراز "كاراكورت" جاهز للذهاب إلى البحر

12:48 GMT 14.01.2022
© Photo / ROSOBORONEXPORTالسفينة الحربية "كاراكورت" الروسية
السفينة الحربية كاراكورت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Photo / ROSOBORONEXPORT
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أعلن مدير جهاز الإعلام التابع للأسطول الروسي في البحر الأسود، المقدم أليكسي روليوف، إكمال اختبار زورق الصواريخ الجديد "تسيكلون" الذي صُنع لأسطول البحر الأسود.
وصنعه مصنع "زاليف" في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم. وتم إنزاله إلى الماء في يوليو/تموز 2020. وهناك زورقان آخران من طراز "كاراكورت" قيد الإنشاء.
وشملت الاختبارات التي أجراها صناع الزورق اختبار قدراته الحركية والتحقق من فعالية معداته الأخرى واختبار أسلحته.
وأجرى الزورق تمارين الرماية باستخدام الذخيرة الحية.
وأشار مدير جهاز الإعلام في تصريحات صحفية، في يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022، إلى بدء الاستعدادات للاختبار الرسمي في الأسبوع المقبل.
ويعتبر الزورق من طراز "كاراكورت" سفينة حربية خطيرة، ويحتوي على الأسلحة اللازمة لمهاجمة العدو والدفاع عن النفس: صواريخ "كاليبر" وقطعة المدفعية ومنظومة صواريخ "بانتسير إم" المضادة للطائرات وعدة مدافع رشاشة.
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