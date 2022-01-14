قوات ثلاث دول تغادر كازاخستان... صور

أقلعت إل-76 من مطار ألما ـ آتا في كازاخستان محملةً بجنود 3 دول تابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي أرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.شارك أفراد عسكريون من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان في عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تم تكليفهم بحماية الأشياء المهمة من الناحية الاستراتيجية. ومن المعروف أن الكتيبة الأرمينية كانت تحرس مصنع أكساي للحبوب ومحطة ضخ دروزبا، وأن قوات حفظ السلام الطاجيكية كانت تحرس محطة ألما ـ آتا الحرارية لتوليد الكهرباء.وأعلن، الخميس 13 كانون الثاني / يناير، الانتهاء بنجاح من العملية والاستعدادات للعودة إلى مواقع الانتشار.
غادر جنود حفظ السلام التابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أرمينيا وطاجيكستان كازاخستان على متن أربع طائرات تابعة لطيران النقل العسكري التابع لقوات الفضاء الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
أقلعت إل-76 من مطار ألما ـ آتا في كازاخستان محملةً بجنود 3 دول تابعين لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي أرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.
شارك أفراد عسكريون من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان في عملية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان. تم تكليفهم بحماية الأشياء المهمة من الناحية الاستراتيجية. ومن المعروف أن الكتيبة الأرمينية كانت تحرس مصنع أكساي للحبوب ومحطة ضخ دروزبا، وأن قوات حفظ السلام الطاجيكية كانت تحرس محطة ألما ـ آتا الحرارية لتوليد الكهرباء.
وأعلن، الخميس 13 كانون الثاني / يناير، الانتهاء بنجاح من العملية والاستعدادات للعودة إلى مواقع الانتشار.