ما أضرار فصل روسيا عن نظام "سويفت"

أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، أوليفر هيرميس، أن فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أغيد مخلوف، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، لـ "قوانين الاقتصاد":توجه عربي لتعزيز قطاع التعديناستضافت العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.وخلال الاجتماع قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: التفاصيل في التسجيل الصوتي...
أبرز ما نناقشه في هذه الحلقة: ألمانيا تعتبر فصل روسيا عن نظام "سويفت" سيضرب الغرب؛ إيران تعتزم استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية؛ السعودية تستضيف مؤتمرا لتعزيز دور قطاع التعدين في الشرق الأوسط.
أكد رئيس اللجنة الشرقية للاقتصاد الألماني، أوليفر هيرميس، أن فصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية سيخلق مشاكل كبيرة لاقتصادات الغرب، وسيكبده مليارات الدولارات.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أغيد مخلوف، الأستاذ المحاضر في جامعة دمشق، لـ "قوانين الاقتصاد":
" في حال طبق الغرب هذا القرار، سيترتب عليه أضرار لكلا الطرفين، والدول الأوروبية ستكون الأكثر تضررا، لأنها لا ترتبط فقط بشبكة تجارية ضخمة مع روسيا، وإنما تستورد الغاز الروسي أيضا، خاصة ألمانيا، وكذلك الولايات المتحدة لوجود مئات الشركات الأمريكية على الأراضي الروسية، وبالنسبة لروسيا سيكون هناك خسائر ولكن موسكو كانت متنبهة لمثل هذه التهديدات، فبدأت بالتحضير لنظام اقتصادي مغلق خاص بها ويعمل بشكل منفضل عن الاقتصاد الدولي، فأنشأت شبكة إنترنت تربطها بكافة دول العالم لكن تحت سيطرتها بشكل كامل."
توجه عربي لتعزيز قطاع التعدين
استضافت العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، وبمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وخلال الاجتماع قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي:
" لدينا الكثير من المعادن الحيوية التي تسهم في تطوير قطاع التعدين، ليصبح محركا اقتصاديا رئيسيا لدول المنطقة، خاصة وأننا نواجه نفس التحديات، كالحاجة لزيادة الاستكشاف، وتوفيرالبنى التحتية الملائمة، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، ولهذا القطاع أهمية كبيرة لأنه يدخل في كثير من الصناعات الهامة التي نستخدمها في حياتنا اليومية."