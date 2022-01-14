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مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
https://arabic.sputniknews.com/20220114/مكتب-زيلينسكي-أوكرانيا-تقترح-عقد-قمة-افتراضية-ثلاثية-الأطراف-مع-روسيا-والولايات-المتحدة--1056202629.html
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة. 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T14:58+0000
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العالم
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وقال أندروي يارماك مدير مكتب الرئيس زيلينسكي في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "لكن الشركاء الأمريكيين أبدوا اهتماما عميقا".
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مكتب زيلينسكي: أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة

14:58 GMT 14.01.2022 (تم التحديث: 15:08 GMT 14.01.2022)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تقترح عقد قمة افتراضية ثلاثية الأطراف مع روسيا والولايات المتحدة.
وقال أندروي يارماك مدير مكتب الرئيس زيلينسكي في خطاب خلال فعالية في "المجلس الأطلسي" اليوم الجمعة ""نعتقد أنه سيكون من الممكن العمل على اجتماع ثلاثي، ربما مؤتمر عبر الفيديو".
وأشار يارماك إلى أن الجانب الأوكراني ينتظر رد الفعل الروسي، مشيرا إلى أن "لكن الشركاء الأمريكيين أبدوا اهتماما عميقا".
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