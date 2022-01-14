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https://arabic.sputniknews.com/20220114/منى-زكي-تنتظر-عرض-أول-أفلامها-مع-نيتفلكس-في-190-دولة-فيديو-1056214288.html
منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع "نيتفلكس" في 190 دولة... فيديو
منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع "نيتفلكس" في 190 دولة... فيديو
تنتظر الفنانة المصرية، منى زكي، طرح أحدث أفلامها السينمائية "أصحاب ولا أعز"، خلال الشهر ‏الجاري، والذي يشهد على أول تعاون فني بينها وبين منصة "نيتفلكس" الرقمية... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T21:17+0000
2022-01-14T21:17+0000
مجتمع
أخبار الفنانين في مصر
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كما يمثل الفيلم التعاون الأول بين منى زكي والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، التي أكدت الممثلة المصرية أنها لطالما رغبت بشدة في التعاون معها المخرجة المرشحة لجائزة أوسكار، وصاحبة أفلام مثل "وهلأ لوين" و"كفر ناحوم".وفيلم "أصحاب ولا أعز" هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل"، الذي عرض بـ18 لغة، والذي تدور أحداثه حول "7 أصدقاء يقررون مشاركة رسائلهم ومكالماتهم الهاتفية مع الجميع، في لعبة تبدو للوهلة الأولى مسلية، لتظهر فيما بعد آثارها المدمرة"، بحسب تصريحاتها لمجلة "بازار".كما يسلط الفيلم الضوء على الاعتماد على الهواتف الذكية بشكل كامل في العصر الحالي، وكمية الأسرار التي تخزنها، والتي من الممكن أن تنكشف في أي لحظة.كذلك يرصد العمل قضايا منتشرة في كل العالم، مثل الكذب في العلاقات الزوجية، وكيف يبدو الأزواج في علاقة حب قوية ليظهر لكل منهما حياة مختلفة تماما في السر.ويشارك منى زكي بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والفنان اللبناني، عادل كرم.وسيطرح فيلم "أصحاب ولا أعز" يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري في 190 دولة.كما كشفت منى زكي في مقابلتها مع مجلة "بازار" عن اسم مسلسلها التلفزيوني الجديد الذي ستنافس به في موسم دراما شهر رمضان 2022، وهو "لام شمسية"، بعد أن حققت نجاحا كبيرا من مسلسلها في رمضان الماضي "لعبة نيوتن".
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مجتمع, أخبار الفنانين في مصر

منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع "نيتفلكس" في 190 دولة... فيديو

21:17 GMT 14.01.2022
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOمنى زكي
منى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
منى زكي
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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تنتظر الفنانة المصرية، منى زكي، طرح أحدث أفلامها السينمائية "أصحاب ولا أعز"، خلال الشهر ‏الجاري، والذي يشهد على أول تعاون فني بينها وبين منصة "نيتفلكس" الرقمية الأمريكية.‏
كما يمثل الفيلم التعاون الأول بين منى زكي والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، التي أكدت الممثلة المصرية أنها لطالما رغبت بشدة في التعاون معها المخرجة المرشحة لجائزة أوسكار، وصاحبة أفلام مثل "وهلأ لوين" و"كفر ناحوم".
وفيلم "أصحاب ولا أعز" هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل"، الذي عرض بـ18 لغة، والذي تدور أحداثه حول "7 أصدقاء يقررون مشاركة رسائلهم ومكالماتهم الهاتفية مع الجميع، في لعبة تبدو للوهلة الأولى مسلية، لتظهر فيما بعد آثارها المدمرة"، بحسب تصريحاتها لمجلة "بازار".
كما يسلط الفيلم الضوء على الاعتماد على الهواتف الذكية بشكل كامل في العصر الحالي، وكمية الأسرار التي تخزنها، والتي من الممكن أن تنكشف في أي لحظة.
كذلك يرصد العمل قضايا منتشرة في كل العالم، مثل الكذب في العلاقات الزوجية، وكيف يبدو الأزواج في علاقة حب قوية ليظهر لكل منهما حياة مختلفة تماما في السر.
ويشارك منى زكي بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والفنان اللبناني، عادل كرم.
وسيطرح فيلم "أصحاب ولا أعز" يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري في 190 دولة.
كما كشفت منى زكي في مقابلتها مع مجلة "بازار" عن اسم مسلسلها التلفزيوني الجديد الذي ستنافس به في موسم دراما شهر رمضان 2022، وهو "لام شمسية"، بعد أن حققت نجاحا كبيرا من مسلسلها في رمضان الماضي "لعبة نيوتن".
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