هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق القمر الاصطناعي النانوي "ديوا سات 1"

وأفادت صحيفة "البيان"، أمس الخميس، بأن إطلاق القمر الاصطناعي النانوي جاء بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics)، على متن صاروخ "فالكون 9"، من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية.وحضر عملية الإطلاق سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعدد من مسؤولي الهيئة وشركة "نانو أفيونيكس".ونقلت الصحيفة على لسان سعيد الطاير، تقديمه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لدعمه للهيئة ومبادراتها ومشاريعها المبتكرة.وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أطلقت برنامجا للفضاء (سبيس دي)، في كانون الثاني/يناير 2021، والذي يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 بهدف تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.ويهدف برنامج "سبيس دي" إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة الإماراتية، بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بُعد، فضلا عن تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه.وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الهيئة ستطلق قمرا نانويا آخر من طراز (6U) خلال العام الجاري، من أجل تعزيز مرونتها وقدرتها في مراقبة وإدارة وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، وذلك كله لضمان توفير خدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، وخفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة.
أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي القمر الاصطناعي النانوي "ديوا – سات 1"، أمس الخميس، لتصبح أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية، من أجل تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.
ونقلت الصحيفة على لسان سعيد الطاير، تقديمه الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لدعمه للهيئة ومبادراتها ومشاريعها المبتكرة.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أطلقت برنامجا للفضاء (سبيس دي)، في كانون الثاني/يناير 2021، والذي يدعم الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 بهدف تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.
ويهدف برنامج "سبيس دي" إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة الإماراتية، بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات إنترنت الأشياء والاستشعار من بُعد، فضلا عن تأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن الهيئة ستطلق قمرا نانويا آخر من طراز (6U) خلال العام الجاري، من أجل تعزيز مرونتها وقدرتها في مراقبة وإدارة وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، وذلك كله لضمان توفير خدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة، وخفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة.