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وزير المالية الروسي: يمكننا مواجهة عقوبات واشنطن المحتملة على السوق الثانوية للدين العام
وزير المالية الروسي: يمكننا مواجهة عقوبات واشنطن المحتملة على السوق الثانوية للدين العام
أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، أن روسيا بإمكانها التغلب على العقوبات الأمريكية المحتملة على السوق الثانوية للدين العام من خلال الطلب... 14.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-14T16:14+0000
2022-01-14T16:14+0000
العالم العربي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة "ار بي كا": "الحديث يدور حول الدين العام. يقولون لنا أن القيود ستكون ضد السوق الثانوية للدين العام. هذا لا يسرّنا بالطبع، لكن يمكن التغلب على ذلك في إطار مؤسسات المالية الموجودة، أعتقد أنها ستنجح في حال ظهر مثل هذا الخطر".هذا ويقترح مشروع القانون الذي قدّمه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من حزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات قاسية ضد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، الدين العام والمسؤولين رفيعي المستوى في حال حدوث تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، اقترحوا، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات إلزامية ضد المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين.ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء عن الحزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات مؤلمة، على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي والدين العام، في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.وحذر الرئيس فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، جرت أواخر العام المنصرم، من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين؛ قائلا إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحا".
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العالم العربي, روسيا

وزير المالية الروسي: يمكننا مواجهة عقوبات واشنطن المحتملة على السوق الثانوية للدين العام

16:14 GMT 14.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصوروزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الجمعة، أن روسيا بإمكانها التغلب على العقوبات الأمريكية المحتملة على السوق الثانوية للدين العام من خلال الطلب الداخلي.
موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة مع قناة "ار بي كا": "الحديث يدور حول الدين العام. يقولون لنا أن القيود ستكون ضد السوق الثانوية للدين العام. هذا لا يسرّنا بالطبع، لكن يمكن التغلب على ذلك في إطار مؤسسات المالية الموجودة، أعتقد أنها ستنجح في حال ظهر مثل هذا الخطر".
هذا ويقترح مشروع القانون الذي قدّمه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من حزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات قاسية ضد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي، الدين العام والمسؤولين رفيعي المستوى في حال حدوث تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وكان أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، اقترحوا، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات إلزامية ضد المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه أعضاء عن الحزب الديمقراطي الحاكم، فرض عقوبات مؤلمة، على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي والدين العام، في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وحذر الرئيس فلاديمير بوتين، نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، جرت أواخر العام المنصرم، من أنه إذا قرر الغرب فرض عقوبات على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين؛ قائلا إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحا".
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