أمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة

نشر أحد المستخدمين صور تشيليابينسك ونوفوسيبيرسك وكراسنودار وقازان وفلاديفوستوك لدحض الأسطورة القائلة بأن موسكو وسانت بطرسبورغ فقط تزدهر في روسيا.أعرب المستخدمون الآخرون عن رأيهم في التعليقات على المنشور، إذ كتب شيموسلاف، قائلا: "نعم، يدرك جميع الناس العاديين أن روسيا رائعة وبعضهم ببساطة لا يستطيع (أو لا يريد) فصل السياسة عن الطبيعة والسكان. أحلم بزيارة قازان وإيركوتسك وسانت بطرسبورغ وفلاديفوستوك".وقال مرلكرش: "في الشهر الماضي سافرت في جميع أنحاء روسيا من مورمانسك إلى فلاديفوستوك (موسكو ومورمانسك وسانت بطرسبورغ ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك) في 25 يومًا. مدن مذهلة وسائل نقل مريحة، كل شيء رخيص وبأسعار معقولة. أنا أحب هذا البلد والناس".وعبر أنبيز عن رغبته في زيارة روسيا: "أود أن أزور روسيا يومًا ما. فقط حاجز اللغة يمنعني". فيما أشار مستخدم آخر إلى أنه معجب بتشيليابينسك: "أنا مدمن على اسم تشيليابينسك. يجب أن يكون مكانا رائعا".في وقت سابق، أبدى مستخدمو بوابة Wirtualna Polska إعجابهم بالمدن الروسية بعد مشاهدة مقطع فيديو، يوثق لعب أطفال مدرسة Yakut في صقيع 50 درجة.
أبدى مستخدمو منصة "Reddit" الأمريكية إعجابهم بصور المدن الروسية، مشيرين إلى أنها بالتأكيد ليست أدنى من المدن الأمريكية.
نشر أحد المستخدمين صور تشيليابينسك ونوفوسيبيرسك وكراسنودار وقازان وفلاديفوستوك لدحض الأسطورة القائلة بأن موسكو وسانت بطرسبورغ فقط تزدهر في روسيا.
أعرب المستخدمون الآخرون عن رأيهم في التعليقات على المنشور، إذ كتب شيموسلاف، قائلا: "نعم، يدرك جميع الناس العاديين أن روسيا رائعة وبعضهم ببساطة لا يستطيع (أو لا يريد) فصل السياسة عن الطبيعة والسكان. أحلم بزيارة قازان وإيركوتسك وسانت بطرسبورغ وفلاديفوستوك".
وقال مرلكرش: "في الشهر الماضي سافرت في جميع أنحاء روسيا من مورمانسك إلى فلاديفوستوك (موسكو ومورمانسك وسانت بطرسبورغ ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك) في 25 يومًا. مدن مذهلة وسائل نقل مريحة، كل شيء رخيص وبأسعار معقولة. أنا أحب هذا البلد والناس".