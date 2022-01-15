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https://arabic.sputniknews.com/20220115/أمريكيون-يقارنون-مدنهم-بالمدن-الروسية-ويبدون-إعجابهم-بالأخيرة-1056218562.html
أمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة
أمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة
أبدى مستخدمو منصة "Reddit" الأمريكية إعجابهم بصور المدن الروسية، مشيرين إلى أنها بالتأكيد ليست أدنى من المدن الأمريكية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T07:05+0000
2022-01-15T07:05+0000
روسيا
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نشر أحد المستخدمين صور تشيليابينسك ونوفوسيبيرسك وكراسنودار وقازان وفلاديفوستوك لدحض الأسطورة القائلة بأن موسكو وسانت بطرسبورغ فقط تزدهر في روسيا.أعرب المستخدمون الآخرون عن رأيهم في التعليقات على المنشور، إذ كتب شيموسلاف، قائلا: "نعم، يدرك جميع الناس العاديين أن روسيا رائعة وبعضهم ببساطة لا يستطيع (أو لا يريد) فصل السياسة عن الطبيعة والسكان. أحلم بزيارة قازان وإيركوتسك وسانت بطرسبورغ وفلاديفوستوك".وقال مرلكرش: "في الشهر الماضي سافرت في جميع أنحاء روسيا من مورمانسك إلى فلاديفوستوك (موسكو ومورمانسك وسانت بطرسبورغ ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك) في 25 يومًا. مدن مذهلة وسائل نقل مريحة، كل شيء رخيص وبأسعار معقولة. أنا أحب هذا البلد والناس".وعبر أنبيز عن رغبته في زيارة روسيا: "أود أن أزور روسيا يومًا ما. فقط حاجز اللغة يمنعني". فيما أشار مستخدم آخر إلى أنه معجب بتشيليابينسك: "أنا مدمن على اسم تشيليابينسك. يجب أن يكون مكانا رائعا".في وقت سابق، أبدى مستخدمو بوابة Wirtualna Polska إعجابهم بالمدن الروسية بعد مشاهدة مقطع فيديو، يوثق لعب أطفال مدرسة Yakut في صقيع 50 درجة.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/أين-تجد-الأماكن-الأكثر-غموضا-في-روسيا-1050651114.html
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روسيا

أمريكيون يقارنون مدنهم بالمدن الروسية ويبدون إعجابهم بالأخيرة

07:05 GMT 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أبدى مستخدمو منصة "Reddit" الأمريكية إعجابهم بصور المدن الروسية، مشيرين إلى أنها بالتأكيد ليست أدنى من المدن الأمريكية.
نشر أحد المستخدمين صور تشيليابينسك ونوفوسيبيرسك وكراسنودار وقازان وفلاديفوستوك لدحض الأسطورة القائلة بأن موسكو وسانت بطرسبورغ فقط تزدهر في روسيا.
أعرب المستخدمون الآخرون عن رأيهم في التعليقات على المنشور، إذ كتب شيموسلاف، قائلا: "نعم، يدرك جميع الناس العاديين أن روسيا رائعة وبعضهم ببساطة لا يستطيع (أو لا يريد) فصل السياسة عن الطبيعة والسكان. أحلم بزيارة قازان وإيركوتسك وسانت بطرسبورغ وفلاديفوستوك".
وقال مرلكرش: "في الشهر الماضي سافرت في جميع أنحاء روسيا من مورمانسك إلى فلاديفوستوك (موسكو ومورمانسك وسانت بطرسبورغ ويكاترينبورغ ونوفوسيبيرسك وإيركوتسك وفلاديفوستوك) في 25 يومًا. مدن مذهلة وسائل نقل مريحة، كل شيء رخيص وبأسعار معقولة. أنا أحب هذا البلد والناس".
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وعبر أنبيز عن رغبته في زيارة روسيا: "أود أن أزور روسيا يومًا ما. فقط حاجز اللغة يمنعني". فيما أشار مستخدم آخر إلى أنه معجب بتشيليابينسك: "أنا مدمن على اسم تشيليابينسك. يجب أن يكون مكانا رائعا".
في وقت سابق، أبدى مستخدمو بوابة Wirtualna Polska إعجابهم بالمدن الروسية بعد مشاهدة مقطع فيديو، يوثق لعب أطفال مدرسة Yakut في صقيع 50 درجة.
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