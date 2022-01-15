https://arabic.sputniknews.com/20220115/إجلاء-ملك-تونغا-من-القصر-بعد-ثوران-بركاني-1056235381.html

إجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني

إجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني

تم إجلاء ملك جزيرة تونغا البولينيزية، أهو إيتو توبو السادس، من القصر بسبب الأمواج الكبيرة، التي ضربت العاصمة نوكوالوفا بعد الانفجار البركاني. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T14:21+0000

2022-01-15T14:21+0000

2022-01-15T14:21+0000

العالم

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وذكرت إذاعة "ار ان زي" النيوزيلندية، أن قافلة من الشرطة والجيش أحضرت الملك إلى الفيلا، ونصحت السكان المحليين بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى أرض مرتفعة، مشيرة إلى أن المياه غمرت أراضي القصر والشارع الرئيسي في المدينة.هذا وبعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت.وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل في سواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغا - تونغا - هونغا - هاباي في تونغا".وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".ودعا الأشخاص الموجودون في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.

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العالم