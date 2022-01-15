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https://arabic.sputniknews.com/20220115/إجلاء-ملك-تونغا-من-القصر-بعد-ثوران-بركاني-1056235381.html
إجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني
إجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني
تم إجلاء ملك جزيرة تونغا البولينيزية، أهو إيتو توبو السادس، من القصر بسبب الأمواج الكبيرة، التي ضربت العاصمة نوكوالوفا بعد الانفجار البركاني. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T14:21+0000
2022-01-15T14:21+0000
العالم
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وذكرت إذاعة "ار ان زي" النيوزيلندية، أن قافلة من الشرطة والجيش أحضرت الملك إلى الفيلا، ونصحت السكان المحليين بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى أرض مرتفعة، مشيرة إلى أن المياه غمرت أراضي القصر والشارع الرئيسي في المدينة.هذا وبعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت.وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل في سواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغا - تونغا - هونغا - هاباي في تونغا".وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".ودعا الأشخاص الموجودون في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.
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العالم

إجلاء ملك تونغا من القصر بعد ثوران بركاني

14:21 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / BNPB المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث ينشر صور بركان سيميرو وهو يقذف الرماد في الهواء في منطقة لوماجانج، إندونيسيا 4 ديسمبر 2021
المجلس الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث ينشر صور بركان سيميرو وهو يقذف الرماد في الهواء في منطقة لوماجانج، إندونيسيا 4 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / BNPB
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تم إجلاء ملك جزيرة تونغا البولينيزية، أهو إيتو توبو السادس، من القصر بسبب الأمواج الكبيرة، التي ضربت العاصمة نوكوالوفا بعد الانفجار البركاني.
وذكرت إذاعة "ار ان زي" النيوزيلندية، أن قافلة من الشرطة والجيش أحضرت الملك إلى الفيلا، ونصحت السكان المحليين بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى أرض مرتفعة، مشيرة إلى أن المياه غمرت أراضي القصر والشارع الرئيسي في المدينة.
هذا وبعد ثوران بركان تحت البحر، أصدرت دولة تونغا الواقعة في المحيط الهادئ تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، اليوم السبت.
وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمواجا كبيرة تضرب الشواطئ في المناطق الساحلية.
في غضون ذلك، أصدرت السلطات النيوزيلندية تحذيرا من تسونامي هائل في سواحل البلاد عقب فوران بركاني في أرخبيل تونغا بجنوب المحيط الهادي.
وقال بيان للوكالة الوطنية لإدارة الأزمات، اليوم السبت: "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية لنيوزيلندا، على الساحل الشمالي والشرقي للجزيرة الشمالية وجزر تشاتام، تيارات قوية وغير عادية، واندفاعات غير متوقعة على الشاطئ في أعقاب ثوران بركاني كبير في هونغا - تونغا - هونغا - هاباي في تونغا".
وحذر البيان: "يمكن للتيارات والارتفاعات القوية [للأمواج] أن تؤذي الناس وتغرقهم. هناك خطر على السباحين وراكبي الأمواج وصيد الأسماك والقوارب الصغيرة وأي شخص في الماء أو بالقرب من الشاطئ".
ودعا الأشخاص الموجودون في البحر أو بالقرب منه الخروج من الماء والبقاء بعيدًا عن الشواطئ والموانئ والأنهار ومصبات الأنهار حتى فجر غد الأحد.
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