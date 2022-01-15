إمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي جديد مستوحى من "صراع العروش"... فيديو

وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".شارك الفيديو المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، كما توجه بالشكر لكل المشاركين بهذا "العمل الدعائي"، واصفا الشباب والبنات السعوديين بـ"الخلاقين والرائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات"، فيما رد عليه الكلباني، مازحا: "شكرت الشباب ونسيت الشياب يابو ناصر".وحظي المقطع الترويجي بتفاعل من جمهور المتابعين، حيث علّق بعضهم، مشيدين بظهور الكلباني، فيما انتقده وعاتبه آخرون، معللين ذلك بأن المشاركة في مثل هذا الإعلان لا يليق بمكانته كونه الإمام السابق للحرم المكي.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.
ظهر إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور.
وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".
لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C
شارك الفيديو المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، كما توجه بالشكر لكل المشاركين بهذا "العمل الدعائي"، واصفا الشباب والبنات السعوديين بـ"الخلاقين والرائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات"، فيما رد عليه الكلباني، مازحا: "شكرت الشباب ونسيت الشياب يابو ناصر".
وحظي المقطع الترويجي بتفاعل من جمهور المتابعين، حيث علّق بعضهم، مشيدين بظهور الكلباني، فيما انتقده وعاتبه آخرون، معللين ذلك بأن المشاركة في مثل هذا الإعلان لا يليق بمكانته كونه الإمام السابق للحرم المكي.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.