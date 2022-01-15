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https://arabic.sputniknews.com/20220115/إمام-الحرم-المكي-السابق-في-مقطع-ترويجي-جديد-مستوحى-من-صراع-العروش-فيديو-1056228067.html
إمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي جديد مستوحى من "صراع العروش"... فيديو
إمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي جديد مستوحى من "صراع العروش"... فيديو
ظهر إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:13+0000
2022-01-15T12:13+0000
مجتمع
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وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".شارك الفيديو المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، كما توجه بالشكر لكل المشاركين بهذا "العمل الدعائي"، واصفا الشباب والبنات السعوديين بـ"الخلاقين والرائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات"، فيما رد عليه الكلباني، مازحا: "شكرت الشباب ونسيت الشياب يابو ناصر".وحظي المقطع الترويجي بتفاعل من جمهور المتابعين، حيث علّق بعضهم، مشيدين بظهور الكلباني، فيما انتقده وعاتبه آخرون، معللين ذلك بأن المشاركة في مثل هذا الإعلان لا يليق بمكانته كونه الإمام السابق للحرم المكي.يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.
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مجتمع

إمام الحرم المكي السابق في مقطع ترويجي جديد مستوحى من "صراع العروش"... فيديو

12:13 GMT 15.01.2022
© Photo / HBO (2011-...)صراع العروش
صراع العروش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / HBO (2011-...)
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ظهر إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني، في مقطع ترويجي جديد لموسم الرياض، مثيرا بذلك تفاعل وجدل بين المتابعين والجمهور.
وظهر الكلباني في فيديو ترويجي مستوحى من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش"، حيث ظهر وكأنه يرقب عاصفة ثلجية، قائلا: "هبت هبوبها".
شارك الفيديو المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، كما توجه بالشكر لكل المشاركين بهذا "العمل الدعائي"، واصفا الشباب والبنات السعوديين بـ"الخلاقين والرائعين متى ما منحوا الثقة والإمكانيات"، فيما رد عليه الكلباني، مازحا: "شكرت الشباب ونسيت الشياب يابو ناصر".
وحظي المقطع الترويجي بتفاعل من جمهور المتابعين، حيث علّق بعضهم، مشيدين بظهور الكلباني، فيما انتقده وعاتبه آخرون، معللين ذلك بأن المشاركة في مثل هذا الإعلان لا يليق بمكانته كونه الإمام السابق للحرم المكي.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الكلباني في إعلانات من هذا النوع، حيث كان قد شارك لأول مرة بإعلان لإحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهية، العام الماضي، وأثار بتلك المشاركة الكثير من الجدل.
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