الأردن بصدد الإعلان عن خطة تنمية زراعية شاملة

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أن هناك نقلة نوعية منتظرة للقطاع الزراعي من خلال خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.وتتناول الخطة كذلك مسألة الأيدي العاملة بالقطاع من خلال توفير قرابة 8 آلاف فرصة عمل دائمة سنويا، الأمر الذي سيحد من الفقر ويعزز التنمية، كما سيزيد من تمكين المرأة الريفية العاملة في الزراعة، من خلال دعم مشروعاتها.وكشف الحنيفات عن أنه سيتم طرح نحو 36 فرصة استثمارية في حوضين غير مستنزفين مائيا، وهما حوضا الحماد والسرحان، حيث يمكن للحوضين إمداد المشروعات الزراعية بقرابة 25 مليون متر مكعب من الماء، شريطة أن يكون الاستثمار ضمن محددات وضعتها الوزارة.وتابع الوزير أنه من المنتظر بدء الاستثمار بالصناعات الغذائية من خلال إنشاء ثلاثة مصانع في الأغوار الجنوبية خاصة بالتجفيف والتفريز وإنتاج رب البندورة.واعترف الوزير بأن التصدير الزراعي في الأردن مازال دون مستوى الطموح، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة هذا العام لاستحداث آليات جديدة للتصدير والتسويق والتعبئة والتدريج وتكثيف العمل على الأسواق التقليدية في الدول ليكون للوزارة موطئ قدم في الدول ذات الأسواق المستهدفة.
تعتزم وزارة الزارعة الأردنية الإعلان عن خطة تنمية زراعية شاملة خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن تضع الخطة في اعتبارها جميع التحديات التي تواجه هذا القطاع في الأردن.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، أن هناك نقلة نوعية منتظرة للقطاع الزراعي من خلال خطة تنمية زراعية شاملة وممولة سيعلن عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
وأوضح الوزير الأردني أن النقلة النوعية لقطاع الزراعة بدأت هذا العام بارتفاع مخصصات وزارة الزراعة، حيث بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 30 مليون دينار لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة لخطة التنمية الزراعية الشاملة والتي تبشر بزيادة إجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وتتناول الخطة كذلك مسألة الأيدي العاملة بالقطاع من خلال توفير قرابة 8 آلاف فرصة عمل دائمة سنويا، الأمر الذي سيحد من الفقر ويعزز التنمية، كما سيزيد من تمكين المرأة الريفية العاملة في الزراعة، من خلال دعم مشروعاتها.
وكشف الحنيفات عن أنه سيتم طرح نحو 36 فرصة استثمارية في حوضين غير مستنزفين مائيا، وهما حوضا الحماد والسرحان، حيث يمكن للحوضين إمداد المشروعات الزراعية بقرابة 25 مليون متر مكعب من الماء، شريطة أن يكون الاستثمار ضمن محددات وضعتها الوزارة.
وتابع الوزير أنه من المنتظر بدء الاستثمار بالصناعات الغذائية من خلال إنشاء ثلاثة مصانع في الأغوار الجنوبية خاصة بالتجفيف والتفريز وإنتاج رب البندورة.
واعترف الوزير بأن التصدير الزراعي في الأردن مازال دون مستوى الطموح، إلا أن الحكومة تسعى جاهدة هذا العام لاستحداث آليات جديدة للتصدير والتسويق والتعبئة والتدريج وتكثيف العمل على الأسواق التقليدية في الدول ليكون للوزارة موطئ قدم في الدول ذات الأسواق المستهدفة.