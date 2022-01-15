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الصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين
الصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين
أفاد التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم السبت، بتسجيل أول إصابة منقولة محليا لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في العاصمة بكين. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T16:34+0000
2022-01-15T16:34+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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وأكد التلفزيون الرسمي أنه "تم تشخيص الإصابة الجديدة على أنها سلالة أوميكرون".وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه "أجرى شخص يعيش ويعمل في حي هايديان، اختبار الحمض النووي مرتين وجاءت نتيجته إيجابية في المرتين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحي".وإلى جانب بكين سجلت الصين إصابات منقولة محليا لمتحور أوميكرون في ما لا يقل عن أربعة أقاليم وبلديات أخرى مثل مدينة تيانجين الشمالية وإقليم خنان الأوسط وإقليم قوانغدونغ الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي لإصابات أوميكرون غير واضح، وفقا لـ"رويترز".وحذرت السلطات أيضا من أن سلالة أوميكرون تزيد من خطر انتقال كورونا مع سفر عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.
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الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

الصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين

16:34 GMT 15.01.2022
© REUTERS / Aly Songامرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021
امرأة ترتدي قناعًا واقيًا تمشي في أحد الشوارع، بعد الإعلان عن حالات الإصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في شنغهاي، الصين 23 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Aly Song
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أفاد التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم السبت، بتسجيل أول إصابة منقولة محليا لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في العاصمة بكين.
وأكد التلفزيون الرسمي أنه "تم تشخيص الإصابة الجديدة على أنها سلالة أوميكرون".
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه "أجرى شخص يعيش ويعمل في حي هايديان، اختبار الحمض النووي مرتين وجاءت نتيجته إيجابية في المرتين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحي".
وإلى جانب بكين سجلت الصين إصابات منقولة محليا لمتحور أوميكرون في ما لا يقل عن أربعة أقاليم وبلديات أخرى مثل مدينة تيانجين الشمالية وإقليم خنان الأوسط وإقليم قوانغدونغ الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي لإصابات أوميكرون غير واضح، وفقا لـ"رويترز".
ويأتي اكتشاف سلالة أوميكرون في العاصمة الصينية في وقت تكثف فيه المدن في جميع أنحاء البلاد تأهبها ضد الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
وحذرت السلطات أيضا من أن سلالة أوميكرون تزيد من خطر انتقال كورونا مع سفر عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.
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