الصين تسجل أول إصابة محلية بأوميكرون في بكين

وأكد التلفزيون الرسمي أنه "تم تشخيص الإصابة الجديدة على أنها سلالة أوميكرون".وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه "أجرى شخص يعيش ويعمل في حي هايديان، اختبار الحمض النووي مرتين وجاءت نتيجته إيجابية في المرتين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحي".وإلى جانب بكين سجلت الصين إصابات منقولة محليا لمتحور أوميكرون في ما لا يقل عن أربعة أقاليم وبلديات أخرى مثل مدينة تيانجين الشمالية وإقليم خنان الأوسط وإقليم قوانغدونغ الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي لإصابات أوميكرون غير واضح، وفقا لـ"رويترز".وحذرت السلطات أيضا من أن سلالة أوميكرون تزيد من خطر انتقال كورونا مع سفر عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.
أفاد التلفزيون الرسمي في الصين، اليوم السبت، بتسجيل أول إصابة منقولة محليا لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في العاصمة بكين.
وأكد التلفزيون الرسمي أنه "تم تشخيص الإصابة الجديدة على أنها سلالة أوميكرون".
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه "أجرى شخص يعيش ويعمل في حي هايديان، اختبار الحمض النووي مرتين وجاءت نتيجته إيجابية في المرتين، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحي".
وإلى جانب بكين سجلت الصين إصابات منقولة محليا لمتحور أوميكرون في ما لا يقل عن أربعة أقاليم وبلديات أخرى مثل مدينة تيانجين الشمالية وإقليم خنان الأوسط وإقليم قوانغدونغ الجنوبي وإقليم لياونينغ الشمالي الشرقي. ولكن لا يزال العدد الإجمالي لإصابات أوميكرون غير واضح، وفقا لـ"رويترز".
ويأتي اكتشاف سلالة أوميكرون في العاصمة الصينية في وقت تكثف فيه المدن في جميع أنحاء البلاد تأهبها ضد الفيروس قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
وحذرت السلطات أيضا من أن سلالة أوميكرون تزيد من خطر انتقال كورونا مع سفر عدد أكبر من الناس في جميع أنحاء البلاد والعودة إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في نهاية الشهر الجاري.