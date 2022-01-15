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https://arabic.sputniknews.com/20220115/الفلبين-تؤكد-اكتشاف-إصابات-محلية-بأوميكرون-1056224531.html
الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
قالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم رصد إصابات محلية بمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:25+0000
2022-01-15T10:25+0000
الحكومة الفلبينية
أوميكرون
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وقالت وكيلة وزيرة الصحة الفلبينية ماريا روساريو إن بلادها تشهد انتشارا محليا للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". ويقطن تلك المنطقة التي تضم 16 مدينة نحو 13 مليون نسمة. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19، اليوم السبت. وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.
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الحكومة الفلبينية, أوميكرون

الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون

10:25 GMT 15.01.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZراكب يرتدي كمامة طبية ودرعا للوجه للحماية من فيروس كورونا (كوفيد -19) يسير باتجاه منضدة في مطار نينوي أكينو الدولي في باراناكي، مترو مانيلا، الفلبين، 14 يناير/ كانون الثاني 2021
راكب يرتدي كمامة طبية ودرعا للوجه للحماية من فيروس كورونا (كوفيد -19) يسير باتجاه منضدة في مطار نينوي أكينو الدولي في باراناكي، مترو مانيلا، الفلبين، 14 يناير/ كانون الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / ELOISA LOPEZ
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قالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم رصد إصابات محلية بمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا.
وقالت وكيلة وزيرة الصحة الفلبينية ماريا روساريو إن بلادها تشهد انتشارا محليا للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ويقطن تلك المنطقة التي تضم 16 مدينة نحو 13 مليون نسمة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19، اليوم السبت.
وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.
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