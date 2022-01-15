تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220115/الفلبين-تؤكد-اكتشاف-إصابات-محلية-بأوميكرون-1056224531.html
الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
قالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم رصد إصابات محلية بمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:25+0000
2022-01-15T10:25+0000
2022-01-15T10:25+0000
الحكومة الفلبينية
أوميكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102863_0:80:1544:949_1920x0_80_0_0_c041bc42004a1c4f86473c8f3b913bbe.jpg
وقالت وكيلة وزيرة الصحة الفلبينية ماريا روساريو إن بلادها تشهد انتشارا محليا للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز". ويقطن تلك المنطقة التي تضم 16 مدينة نحو 13 مليون نسمة. وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19، اليوم السبت. وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1d/1049102863_86:0:1458:1029_1920x0_80_0_0_c608e68d349cb1b5ec8d9300275e2e74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحكومة الفلبينية, أوميكرون
الفلبين تؤكد اكتشاف إصابات محلية بأوميكرون
قالت وزارة الصحة الفلبينية إنه تم رصد إصابات محلية بمتحور أوميكرون في محيط العاصمة مانيلا.
وقالت وكيلة وزيرة الصحة الفلبينية ماريا روساريو إن بلادها تشهد انتشارا محليا للمتحور أوميكرون في محيط العاصمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ويقطن تلك المنطقة التي تضم 16 مدينة نحو 13 مليون نسمة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت تسجيل 39004 إصابات جديدة بكوفيد-19، اليوم السبت.
وبلغ إجمالي الإصابات 3.16 مليون، فضلا عن ما يقرب من 53 ألف وفاة، وهو ما يجعل الفلبين ثاني أعلى بلدان منطقة جنوب شرق آسيا في الإصابات والوفيات بعد إندونيسيا.