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https://arabic.sputniknews.com/20220115/القوات-البحرية-السعودية-والفرنسية-تنفذ-تمرين-عبور-في-البحر-الأحمر-صور-1056237333.html
القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذ "تمرين عبور" في البحر الأحمر... صور
القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذ "تمرين عبور" في البحر الأحمر... صور
نفذت القوات البحرية السعودية والفرنسية، اليوم السبت، "تمرين عبور" في البحر الأحمر، بحسب إعلام سعودي رسمي. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:07+0000
2022-01-15T15:07+0000
2022-01-15T15:07+0000
البحرية السعودية
البحرية الفرنسية
البحر الأحمر
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وأضافت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية، وشارك فيه عدد من السفن والمروحيات.وتابعت أن التمرين جاء بهدف "رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية (السعودية) في مجال العمليات البحرية المختلفة".وتحتل القوات البحرية السعودية المرتبة رقم 51 بين أضخم القوات البحرية في العالم وفقا لإحصائيات عام 2021، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.لكن، نوعية القطع البحرية المتطورة التي يملكها الأسطول السعودي يجعله في المرتبة رقم 44 من حيث القوة والكفاءة القتالية للوحدات البحرية، التي تملكها الأساطيل البحرية حول العالم.ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 عالميا بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البحرية السعودية, البحرية الفرنسية, البحر الأحمر, инфографика
القوات البحرية السعودية والفرنسية تنفذ "تمرين عبور" في البحر الأحمر... صور
نفذت القوات البحرية السعودية والفرنسية، اليوم السبت، "تمرين عبور" في البحر الأحمر، بحسب إعلام سعودي رسمي.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية (
واس
)، أن التمرين شهد عددا من الفرضيات القتالية، وشارك فيه عدد من السفن والمروحيات.
وتابعت أن التمرين جاء بهدف "رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية (السعودية) في مجال العمليات البحرية المختلفة".
وتحتل القوات
البحرية السعودية
المرتبة رقم 51 بين أضخم القوات البحرية في العالم وفقا لإحصائيات عام 2021، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
لكن، نوعية القطع البحرية المتطورة التي يملكها الأسطول السعودي يجعله في المرتبة رقم 44 من حيث القوة والكفاءة القتالية للوحدات البحرية، التي تملكها الأساطيل البحرية حول العالم.
ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 عالميا بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.