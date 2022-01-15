تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
بث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا
https://arabic.sputniknews.com/20220115/برلماني-إيراني-يتحدث-عن-خطوة-مهمة-بين-الرياض-وطهران-1056245981.html
برلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران
برلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران
كشف برلماني إيراني عن سعي بلاده والمملكة العربية السعودية لإحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T18:31+0000
2022-01-15T18:32+0000
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
السعودية
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/33/1044413369_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_32d339d542701ca90c8707967c7265a3.jpg
كتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية. ولفت عبد اللهيان "ما صرحنا به رسميا يكمن في أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى طبيعتها متى رغب الجانب السعودي. وإيران مستعدة لإعادة فتح السفارتين والقنصليات وترحب بذلك".
أخبار إيران
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104441/33/1044413369_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59ed25d516944163f20bd5874c387842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, إيران

برلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران

18:31 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 18:32 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / -مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور
مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
كشف برلماني إيراني عن سعي بلاده والمملكة العربية السعودية لإحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.
كتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.
وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".
والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية.
ولفت عبد اللهيان "ما صرحنا به رسميا يكمن في أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى طبيعتها متى رغب الجانب السعودي. وإيران مستعدة لإعادة فتح السفارتين والقنصليات وترحب بذلك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
محمد صلاح في مباراة مع منتخب مصر - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا18:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:38 GMTفي أول إطلالة منذ أكتوبر... ترامب يلتقي أنصاره في أريزونا
18:36 GMTبعد الانهيار التاريخي... الليرة اللبنانية تسجل تحسنا ملحوظا
18:31 GMTبرلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران
18:29 GMTبث مباشر لمباراة مصر وغينيا بيساو في كأس أفريقيا
18:19 GMTتقديرات إسرائيلية: تسجيل 100 ألف إصابة يوميا بكورونا في البلاد الأسبوع المقبل
18:14 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: قوات حفظ السلام تغادر كازاخستان بحلول 19 يناير
18:10 GMTرئيس الوزراء اليمني يؤكد قرب حدوث انفراجة كبيرة في أوضاع البلاد وتحقيق تقدم اقتصادي
18:08 GMTميقاتي يرحب بإعلان "حركة أمل" و"حزب الله" عودتهما إلى المشاركة في جلسات الحكومة اللبنانية
18:05 GMT"نسوا فلسطين"... "دبي"... أغنية إسرائيلية تفجر جدلا (فيديو)
17:56 GMTمتى يجب أن يكون تساقط شعرك مقلقا؟
17:50 GMTحزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر
17:48 GMTالرئيس التونسي: نرفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي
17:42 GMTالخارجية الإيرانية تجدد دعمها لوحدة الأراضي والاستقرار في سوريا
17:32 GMTشركة طيران يونانية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت
17:22 GMTجمال جينيفر أنيستون الطبيعي... بصورة على انستغرام
17:18 GMTالبرهان يتلقى رسالة خطية من الاتحاد الأفريقي تتعلق برؤية الخروج من أزمة السودان
17:10 GMTمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: لم تقع أية اشتباكات بين قوات حفظ السلام والمدنيين في كازاخستان
17:01 GMTإصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا
16:57 GMTمواصفات مروحية النقل الثقيل "سي إتش 53 كيه" سيكوريسكي
16:57 GMTالنائب العام المصري يأمر بالتحقيق العاجل في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي