برلماني إيراني يتحدث عن "خطوة مهمة" بين الرياض وطهران

كتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".والأسبوع الماضي، دعت إيران، إلى حوار إقليمي شامل يضم كلا من السعودية ومصر وتركيا لمعالجة مشاكل الشرق الأوسط، مؤكدة استعدادها لإعادة العلاقات مع الرياض. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع تلفزيون "الجزيرة"، إن السعودية ترغب بالحوار بشأن الملفات الإقليمية مع بلاده، في حوار يركز على العلاقات الثنائية. ولفت عبد اللهيان "ما صرحنا به رسميا يكمن في أن العلاقات بين البلدين ستعود إلى طبيعتها متى رغب الجانب السعودي. وإيران مستعدة لإعادة فتح السفارتين والقنصليات وترحب بذلك".
كشف برلماني إيراني عن سعي بلاده والمملكة العربية السعودية لإحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما.
كتب عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جليل رحيمي جهان- آبادي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن طهران والرياض تعملان على إحياء "العلاقات المهمة" بينهما وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما.
وأضاف رحيمي: "هذه الخطوة سيكون لها آثار مهمة في الحد من التوترات الإقليمية وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية".