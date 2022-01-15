حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله قوله في بيان مع حركة أمل "منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل.. نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".وأشار البيان إلى أن السبب في العودة لجلسات مجلس الوزراء هو "تسارع الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".ونوه البيان إلى أن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، قد بذلا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدما تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات.وشدد البيان المنشور على موقع "المنار" على أن كل من "حركة أمل" و"حزب الله" يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل "تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض".وطالب البيان السلطة التنفيذية في لبنان بالتحرك بهدف "تصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".
أعلن "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، اليوم السبت، الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله قوله في بيان مع حركة أمل "منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل.. نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".
وأشار البيان إلى أن السبب في العودة لجلسات مجلس الوزراء هو "تسارع الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".
"المدخل الرئيسي والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة".
بيان حزب الله وحركة أمل
ونوه البيان إلى أن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، قد بذلا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدما تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات.
وشدد البيان المنشور على موقع "المنار" على أن كل من "حركة أمل" و"حزب الله" يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل "تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض".
وطالب البيان السلطة التنفيذية في لبنان بالتحرك بهدف "تصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".