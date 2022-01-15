https://arabic.sputniknews.com/20220115/حزب-الله-وحركة-أمل-في-لبنان-يوافقان-على-حضور-جلسات-الحكومة-بعد-توقف-دام-3-أشهر-1056244707.html

حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر

حزب الله وحركة أمل في لبنان يوافقان على حضور جلسات الحكومة بعد توقف دام 3 أشهر

أعلن "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل"، اليوم السبت، الموافقة على العودة لحضور جلسات مجلس الوزراء بعد توقف دام نحو 3 أشهر، بسبب خلافات حول المحقق العدلي بانفجار... 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T17:50+0000

2022-01-15T17:50+0000

2022-01-15T17:53+0000

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المنار" التابعة لحزب الله قوله في بيان مع حركة أمل "منعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل.. نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".وأشار البيان إلى أن السبب في العودة لجلسات مجلس الوزراء هو "تسارع الأحداث وتطورات الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".ونوه البيان إلى أن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، قد بذلا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدما تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد أشهر طويلة من المراوحة والخلافات.وشدد البيان المنشور على موقع "المنار" على أن كل من "حركة أمل" و"حزب الله" يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من أجل "تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض".وطالب البيان السلطة التنفيذية في لبنان بالتحرك بهدف "تصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

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العالم العربي