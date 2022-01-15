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سوريا تكتشف حقلا جديدا للغاز في ريف حمص
سوريا تكتشف حقلا جديدا للغاز في ريف حمص
أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم السبت، اكتشاف حقل جديد للغاز في بئر زملة المهر 1 بريف حمص. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T15:53+0000
2022-01-15T15:53+0000
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
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وقالت الوزارة، في بيان: "انتهاء أعمال الحفر الاستكشافي في بئر "زملة المهر- 1" باكتشاف جديد للغاز في الحقل المذكور وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز".وأضاف البيان: "ستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي".وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، قد صرح في وقت سابق، بأنه لم يتم خلال السنوات العشر الماضية، حفر أي بئر للتنقيب عن الطاقة، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قامت بتدمير العديد من الآبار النفطية في سوريا بشكل مباشر، ما أسفر عن خسائر تصل إلى ما يعادل ملياري متر مكعب من الغاز.
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اقتصاد, أخبار سوريا اليوم

سوريا تكتشف حقلا جديدا للغاز في ريف حمص

15:53 GMT 15.01.2022
© Photo / SANAحقل غاز سوري
حقل غاز سوري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© Photo / SANA
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أعلنت وزارة النفط السورية، اليوم السبت، اكتشاف حقل جديد للغاز في بئر زملة المهر 1 بريف حمص.
وقالت الوزارة، في بيان: "انتهاء أعمال الحفر الاستكشافي في بئر "زملة المهر- 1" باكتشاف جديد للغاز في الحقل المذكور وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز".
وأضاف البيان: "ستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، قد صرح في وقت سابق، بأنه لم يتم خلال السنوات العشر الماضية، حفر أي بئر للتنقيب عن الطاقة، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، قامت بتدمير العديد من الآبار النفطية في سوريا بشكل مباشر، ما أسفر عن خسائر تصل إلى ما يعادل ملياري متر مكعب من الغاز.
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