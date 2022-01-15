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https://arabic.sputniknews.com/20220115/سيئول-تثبت-إشارات-مرور-أرضية-للمنشغلين-بالهواتف-الذكية-1056229134.html
سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
تثبت مدينة سيئول الكورية الجنوبية، بشكل متزايد، إشارات المرور المضيئة على الأرض لتعزيز سلامة المشاة، الذين لا يستطيعون إبعاد أنظارهم عن شاشة هواتفهم الذكية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:30+0000
2022-01-15T12:30+0000
2022-01-15T12:30+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وقالت حكومة المدينة إنه يجري تثبيت نحو 1200 من أنظمة إشارات المرور الأرضية في جميع أنحاء المدينة المكونة من 25 منطقة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب". وتثبت إشارات مرور "إل إي دي" على الأرض عند خط الأمان لمعبر المشاة، وهي مصممة لتوجيه المشاة الذين يركزون انتباههم على هواتفهم الذكية. وقال مسؤول في حي كانغنام-غو، إنه "تم تبني إشارات المرور الأرضية في الأصل كنظام إشارة مرور تكميلي للمشاة الزومبي، لكنها أثبتت أنها مفيدة في إبعاد الأطفال عن الطريق".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
تثبت مدينة سيئول الكورية الجنوبية، بشكل متزايد، إشارات المرور المضيئة على الأرض لتعزيز سلامة المشاة، الذين لا يستطيعون إبعاد أنظارهم عن شاشة هواتفهم الذكية.
وقالت حكومة المدينة إنه يجري تثبيت نحو 1200 من أنظمة إشارات المرور الأرضية في جميع أنحاء المدينة المكونة من 25 منطقة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب".
وتثبت إشارات مرور "إل إي دي" على الأرض عند خط الأمان لمعبر المشاة، وهي مصممة لتوجيه المشاة الذين يركزون انتباههم على هواتفهم الذكية.
وقال مسؤول في حي كانغنام-غو، إنه "تم تبني إشارات المرور الأرضية في الأصل كنظام إشارة مرور تكميلي للمشاة الزومبي، لكنها أثبتت أنها مفيدة في إبعاد الأطفال عن الطريق".