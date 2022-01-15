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سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية
تثبت مدينة سيئول الكورية الجنوبية، بشكل متزايد، إشارات المرور المضيئة على الأرض لتعزيز سلامة المشاة، الذين لا يستطيعون إبعاد أنظارهم عن شاشة هواتفهم الذكية. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T12:30+0000
2022-01-15T12:30+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وقالت حكومة المدينة إنه يجري تثبيت نحو 1200 من أنظمة إشارات المرور الأرضية في جميع أنحاء المدينة المكونة من 25 منطقة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب". وتثبت إشارات مرور "إل إي دي" على الأرض عند خط الأمان لمعبر المشاة، وهي مصممة لتوجيه المشاة الذين يركزون انتباههم على هواتفهم الذكية. وقال مسؤول في حي كانغنام-غو، إنه "تم تبني إشارات المرور الأرضية في الأصل كنظام إشارة مرور تكميلي للمشاة الزومبي، لكنها أثبتت أنها مفيدة في إبعاد الأطفال عن الطريق".
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العالم, كوريا الجنوبية

سيئول تثبت إشارات مرور أرضية للمنشغلين بالهواتف الذكية

12:30 GMT 15.01.2022
© AFP 2021 / ED JONESامرأة ترتدي قناعًا أمام شاشة تعرض تدابير وقائية ضد فيروس كورونا الجديد - كوريا الجنوبية
امرأة ترتدي قناعًا أمام شاشة تعرض تدابير وقائية ضد فيروس كورونا الجديد - كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / ED JONES
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تثبت مدينة سيئول الكورية الجنوبية، بشكل متزايد، إشارات المرور المضيئة على الأرض لتعزيز سلامة المشاة، الذين لا يستطيعون إبعاد أنظارهم عن شاشة هواتفهم الذكية.
وقالت حكومة المدينة إنه يجري تثبيت نحو 1200 من أنظمة إشارات المرور الأرضية في جميع أنحاء المدينة المكونة من 25 منطقة، حسبما نقلت وكالة "يونهاب".
وتثبت إشارات مرور "إل إي دي" على الأرض عند خط الأمان لمعبر المشاة، وهي مصممة لتوجيه المشاة الذين يركزون انتباههم على هواتفهم الذكية.
وقال مسؤول في حي كانغنام-غو، إنه "تم تبني إشارات المرور الأرضية في الأصل كنظام إشارة مرور تكميلي للمشاة الزومبي، لكنها أثبتت أنها مفيدة في إبعاد الأطفال عن الطريق".
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