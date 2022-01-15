https://arabic.sputniknews.com/20220115/طالبان-تطرد-نحو-ثلاثة-آلاف-من-أعضائها-بتهمة-ارتكاب-تجاوزات-1056251143.html

طالبان تطرد نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة ارتكاب تجاوزات

طالبان تطرد نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة ارتكاب تجاوزات

أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" قررت فصل 2840 من أعضائها، في إطار "عملية تدقيق" بدأتها الحركة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-15T20:46+0000

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طالبان

أخبار طالبان

حركة طالبان

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وأشارت إلى أن الحركة طردت نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة "ارتكاب تجاوزات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة في وزارة الدفاع، لطيف الله حكيمي، قوله إنه "تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل".ولفت إلى أن أبرز هؤلاء المستبعدين "تورطوا في قضايا الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الأشخاص الخاصة، وبعضهم تربطه صلات بداعش".وسبق وأعلنت "الحركة" أنها أنشأت لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين تحت لواءها، والذين ينتهكون أنظمتها، خاصة وأنها تعهدت بتبني أسلوب حكم "أكثر ليونة ومرونة" مقارنة مع نظامها خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2001.

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طالبان, أخبار طالبان, حركة طالبان