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https://arabic.sputniknews.com/20220115/طالبان-تطرد-نحو-ثلاثة-آلاف-من-أعضائها-بتهمة-ارتكاب-تجاوزات-1056251143.html
طالبان تطرد نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة ارتكاب تجاوزات
طالبان تطرد نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة ارتكاب تجاوزات
أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" قررت فصل 2840 من أعضائها، في إطار "عملية تدقيق" بدأتها الحركة. 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T20:46+0000
2022-01-15T20:49+0000
طالبان
أخبار طالبان
حركة طالبان
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وأشارت إلى أن الحركة طردت نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة "ارتكاب تجاوزات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة في وزارة الدفاع، لطيف الله حكيمي، قوله إنه "تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل".ولفت إلى أن أبرز هؤلاء المستبعدين "تورطوا في قضايا الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الأشخاص الخاصة، وبعضهم تربطه صلات بداعش".وسبق وأعلنت "الحركة" أنها أنشأت لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين تحت لواءها، والذين ينتهكون أنظمتها، خاصة وأنها تعهدت بتبني أسلوب حكم "أكثر ليونة ومرونة" مقارنة مع نظامها خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2001.
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طالبان, أخبار طالبان, حركة طالبان

طالبان تطرد نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة ارتكاب تجاوزات

20:46 GMT 15.01.2022 (تم التحديث: 20:49 GMT 15.01.2022)
© AFP 2021 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021 / Mohd Rasfan
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أفادت وسائل إعلام بأن حركة "طالبان" قررت فصل 2840 من أعضائها، في إطار "عملية تدقيق" بدأتها الحركة.
وأشارت إلى أن الحركة طردت نحو ثلاثة آلاف من أعضائها بتهمة "ارتكاب تجاوزات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة في وزارة الدفاع، لطيف الله حكيمي، قوله إنه "تم استبعادهم خلال عملية التدقيق هذه حتى نتمكن من بناء جيش وقوة شرطة نظيفين في المستقبل".

وأكد حكيمي أنه "تم إلى غاية الآن فصل 2840 عضوا ينحدرون من 14 ولاية، وأن عملية التدقيق ستستمر في ولايات أخرى".

ولفت إلى أن أبرز هؤلاء المستبعدين "تورطوا في قضايا الفساد والمخدرات، وكانوا يتدخلون في حياة الأشخاص الخاصة، وبعضهم تربطه صلات بداعش".
وسبق وأعلنت "الحركة" أنها أنشأت لجنة لتحديد الأعضاء المنضوين تحت لواءها، والذين ينتهكون أنظمتها، خاصة وأنها تعهدت بتبني أسلوب حكم "أكثر ليونة ومرونة" مقارنة مع نظامها خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و2001.
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