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https://arabic.sputniknews.com/20220115/مواطنو-دولة-عربية-يتصدرون-قائمة-الأجانب-الأكثر-شراء-للعقارات-في-تركيا-1056224801.html
مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
أعلنت تركيا أن مبيعات القطاع العقاري للأجانب ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعتبر ملجأ آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين في الدول العربية... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T10:47+0000
2022-01-15T10:47+0000
2022-01-15T10:47+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مدير المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، محمد زكي آدلي، قوله إنه في العام الماضي تم بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب.وأضاف أن "مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي".وتابع: "يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان".ولفت إلى أن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".وعن سبب الارتفاع الملحوظ في مبيعات العقارات للأجانب، أجاب المسؤول بأن "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط".وأشار إلى أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق "نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220112/تركيا-تفرض-ضريبة-15-على-عائدات-منتجي-محتوى-الشبكات-الاجتماعية-1055330540.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق
مواطنو دولة عربية يتصدرون قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا
أعلنت تركيا أن مبيعات القطاع العقاري للأجانب ارتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعتبر ملجأ آمنا بالنسبة للعديد من المواطنين في الدول العربية والشرق الأوسط.
ونقلت
وكالة "الأناضول"
، عن مدير المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي، محمد زكي آدلي، قوله إنه في العام الماضي تم بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب.
وأضاف أن "مواطني
العراق
وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي".
وتابع: "يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان".
ولفت إلى أن "مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب".
وعن سبب الارتفاع الملحوظ في مبيعات العقارات للأجانب، أجاب المسؤول بأن "تركيا تعد ميناء آمنا بالنسبة لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط".
وأشار إلى أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق "نلجأ إلى
تركيا
كملاذ آمن في حالة واجهتنا المتاعب في بلادنا".