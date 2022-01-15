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https://arabic.sputniknews.com/20220115/هل-يقتنع-الغرب-أخيرا-بأنه-يتعامل-مع-روسيا-القوية-ويتفادى-الصدام-معها؟-1056233571.html
هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع "روسيا القوية" ويتفادى الصدام معها؟
هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع "روسيا القوية" ويتفادى الصدام معها؟
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية 2021، إن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية التغييرات والوعود من الغرب،... 15.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-15T13:43+0000
2022-01-15T13:43+0000
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هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع روسيا القوية ويتفادى الصدام معها؟
هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع روسيا القوية ويتفادى الصدام معها؟
يقول الخبير في الشأن الروسي، بسام البني، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ويرى البني أن "الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة لا يريد أن يرى أو يقتنع بأن روسيا اليوم ليست روسيا الأمس، وأعتقد أن الأمور ستتجه نحو الحرب الباردة في حال لم يتم الموافقة على مقترحات روسيا فيما يخص الأمن الاستراتيجي العالمي والأمن القومي لروسيا".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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راديو, حول العالم, аудио

هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع "روسيا القوية" ويتفادى الصدام معها؟

13:43 GMT 15.01.2022
هل يقتنع الغرب أخيرا بأنه يتعامل مع روسيا القوية ويتفادى الصدام معها؟
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية 2021، إن روسيا لن تنتظر إلى ما لا نهاية التغييرات والوعود من الغرب، "نحن نعلم ونستطيع ضمان أمننا في أي حال"، واعتبر لافروف أن نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا "خط أحمر".
يقول الخبير في الشأن الروسي، بسام البني، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:

" إن الموقف الروسي من العلاقة مع دول الغرب، يكمن في ثلاثة محاور رئيسية : أولا، بما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه طفح الكيل، وثانيا، بما عبر عنه الرئيس فلاديمير بوتين من الملل في هذه العلاقة مع الغرب، وثالثا، ما صرح به نائب وزير الخارجية غروشكو من أن روسيا ستنتقل إلى سياسات الردع المضاد تجاه حلف الناتو في حال اتباع الحلف سياسة ردع روسيا".

ويرى البني أن "الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة لا يريد أن يرى أو يقتنع بأن روسيا اليوم ليست روسيا الأمس، وأعتقد أن الأمور ستتجه نحو الحرب الباردة في حال لم يتم الموافقة على مقترحات روسيا فيما يخص الأمن الاستراتيجي العالمي والأمن القومي لروسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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