مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
وجد العلماء بالتجربة والمقارنة أن نظام الكتابة في غرب إفريقيا يظهر كيف تتطور الحروف لتصبح أكثر بساطة..• ربما بدأ البشر القدماء في الصيد منذ مليوني سنة.تشير علامات القطع على عظام الحيوانات إلى أن أشباه البشر القدامى ذبحوها من أجل لحومها، وأنهم كانوا أولا في المشهد بدلا من الاضطرار إلى البحث عن آكلات اللحوم مثل القطط الكبيرة.• كشفت مراقبة مجموعة فريدة من النجوم على مشارف مجرة درب التبانة عن بقايا عنقود نجمي يعود إلى العصور المبكرة للكون، كان وجوده مستبعدا نظريا. ويقول علماء الفيزياء الفلكية إن دراسة علم الآثار الخاص بالمجرات تتطلب فهم ما امتصته مجرتنا عبر الزمن، ومعرفة أسسها.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن وقود بديل مستمد من أشعة الشمس والهواء... يمكن لهذا الأسلوب أن يوفر مواد وقود تحقق مبدأ الحياد الكربوني حقا، إذا أمكن الحصول على ثاني أكسيد الكربون اللازم من هواء الغلاف الجوي مباشرة. وإذا استخلصت المياه أيضا من الهواء، فيمكن أن تتوفر إمكانية الحصول على مواد الوقود الأولية، وإنتاج الوقود في المناطق الصحراوية التي تتعرض لقدر عال من أشعة الشمس، وتندر بها الموارد المائية.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم "هانز ألبرخت بيته" العالم الذي حصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1967 عن نظرية توليد الجسيمات النووية في النجوم..الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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اكتشف علماء الفلك مؤخرا أن اثنان من الثقوب السوداء قد اندمجا ليشكلان ثقبا ضخما يتحركان بسرعات لا تصدق.
وجد العلماء بالتجربة والمقارنة أن نظام الكتابة في غرب إفريقيا يظهر كيف تتطور الحروف لتصبح أكثر بساطة..
• ربما بدأ البشر القدماء في الصيد منذ مليوني سنة.
تشير علامات القطع على عظام الحيوانات إلى أن أشباه البشر القدامى ذبحوها من أجل لحومها، وأنهم كانوا أولا في المشهد بدلا من الاضطرار إلى البحث عن آكلات اللحوم مثل القطط الكبيرة.
• كشفت مراقبة مجموعة فريدة من النجوم على مشارف مجرة درب التبانة عن بقايا عنقود نجمي يعود إلى العصور المبكرة للكون، كان وجوده مستبعدا نظريا. ويقول علماء الفيزياء الفلكية إن دراسة علم الآثار الخاص بالمجرات تتطلب فهم ما امتصته مجرتنا عبر الزمن، ومعرفة أسسها.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن وقود بديل مستمد من أشعة الشمس والهواء... يمكن لهذا الأسلوب أن يوفر مواد وقود تحقق مبدأ الحياد الكربوني حقا، إذا أمكن الحصول على ثاني أكسيد الكربون اللازم من هواء الغلاف الجوي مباشرة. وإذا استخلصت المياه أيضا من الهواء، فيمكن أن تتوفر إمكانية الحصول على مواد الوقود الأولية، وإنتاج الوقود في المناطق الصحراوية التي تتعرض لقدر عال من أشعة الشمس، وتندر بها الموارد المائية.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا ومنهم "هانز ألبرخت بيته" العالم الذي حصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1967 عن نظرية توليد الجسيمات النووية في النجوم..