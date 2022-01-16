https://arabic.sputniknews.com/20220116/آبي-أحمد-يوجه-رسالة-إلى-الإثيوبيين-قبل-أسبوعين-من-عقد-مؤتمر-الاتحاد-الأفريقي-في-أديس-أبابا-1056258962.html

آبي أحمد يوجه رسالة إلى الإثيوبيين قبل أسبوعين من عقد مؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

آبي أحمد يوجه رسالة إلى الإثيوبيين قبل أسبوعين من عقد مؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى شعبه، قبل أسبوعين من استضافة إثيوبيا مؤتمر ‏الاتحاد الأفريقي.‏ 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T08:08+0000

2022-01-16T08:08+0000

2022-01-16T08:08+0000

العالم

أخبار إثيوبيا

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وقال في بداية بيانه إنه "في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه إلى تعزيز أخوتنا الأفريقية أكثر من أي وقت مضى، أشكر الشعب الإثيوبي على موافقة أعضاء الاتحاد الأفريقي وقادة الاتحاد الأفريقي على عقد مؤتمر الاتحاد في أديس أبابا".كما ناشد آبي أحمد بإجراء الاستعدادات اللازمة وإنجاح مؤتمر الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن الاجتماع الذي سيعقد في أديس أبابا "له مغزى كبير، وسنشهد فيه على سلامنا وأمننا، ومرة ​​أخرى على موقفنا من القضايا الأفريقية، وسنظهر لشعبنا الأفريقي حالة إثيوبيا الجيدة، وعلاوة على ذلك، سوف نحصل على فائدة اقتصادية، ويتوقع الكثير منا إنجاحه"، بحسب قوله.وطلب من الهيئات الأمنية والفنادق ومقدمي خدمات النقل وأماكن الترفيه والسياحة أخذ استعداداتهم للمؤتمر، قائلا: "ينبغي أن نرحب بإخواننا وأخواتنا بأخلاق أثيوبية ونحميهم، خاصة إدارة مدينة أديس أبابا والناس، أود أن أطلب منهم الانتباه إلى نظافة البيئة، والقيام بكل ما هو متوقع من اليوم فصاعدا".وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في ختام بيانه أن موقف بلاده من الاتحاد الأفريقي لن يتغير أبدا.وسيعقد مؤتمر الاتحاد الأفريقي للعام الحالي من 5 إلى 6 فبراير شباط المقبل، ويأتي تزامنا مع الذكرى الـ20 لتأسيسه.

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