https://arabic.sputniknews.com/20220116/أردوغان-تركيا-ليست-دولة-تشتري-الطماطم-عبر-بيع-مصانعها-1056261254.html

أردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها

أردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"، حسب تعبيره. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T09:44+0000

2022-01-16T09:44+0000

2022-01-16T09:44+0000

اقتصاد

أخبار تركيا اليوم

الليرة التركية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاحه مصنعا للورق، اليوم الأحد.وأضاف أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".وعن مصنع الورق الجديد، أشار أردوغان في كلمته إلى أنه "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا".كما ذكر أنه في الوقت ذاته "سيصدر المصنع الجديد ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عبر في وقت سابق، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.وقال إن "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.

https://arabic.sputniknews.com/20211220/أردوغان-يكشف-عن-5-آلاف-طن-من-الذهب-و280-مليار-دولار-مخبأة-تحت-الوسادة-في-تركيا-1054386532.html

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