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أردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها
أردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"، حسب تعبيره. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T09:44+0000
2022-01-16T09:44+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
الليرة التركية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاحه مصنعا للورق، اليوم الأحد.وأضاف أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".وعن مصنع الورق الجديد، أشار أردوغان في كلمته إلى أنه "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا".كما ذكر أنه في الوقت ذاته "سيصدر المصنع الجديد ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عبر في وقت سابق، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.وقال إن "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم, الليرة التركية, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها

09:44 GMT 16.01.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا "تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها"، حسب تعبيره.
وحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاحه مصنعا للورق، اليوم الأحد.
وأوضح أردوغان أن "تركيا ليست دولة تشتري الطماطم عبر بيع مصانعها، كما تدعي المعارضة، بل على العكس تماما، تحولت إلى مركز تصنيع إقليمي لأفريقيا وآسيا وأوروبا".
وأضاف أن "حكومة بلاده لا تميز بين مستثمر محلي أو أجنبي، وتقف إلى جانب كل من يثق بالاقتصاد التركي".
وعن مصنع الورق الجديد، أشار أردوغان في كلمته إلى أنه "سينهي واردات الورق إلى تركيا والبالغة قيمتها 250 مليون دولار سنويا".
كما ذكر أنه في الوقت ذاته "سيصدر المصنع الجديد ورقا بقيمة 200 مليون دولار سنويا".
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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد عبر في وقت سابق، عنه حزنه لبلوغ التضخم السنوي في بلاده 36.1% عام 2021.
وقال إن "ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار السلع العالمية وتراجع الليرة التي فقدت ما يقرب من 44% من قيمتها العام الماضي.
وأوضح أن السلطات ستبحث الزيادات الباهظة في الأسعار وأعلن عن دعم إضافي لأجور الموظفين الحكوميين ومعاشات التقاعد.
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