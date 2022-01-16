الصحة المصرية: زيادة واضحة في معدل إصابات كورونا

وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن عدد حالات كورونا التي تحتاج دخول المستشفيات في المعدلات الآمنة حتى الآن.وتابع عبد الغفار أن معدلات سحب الأدوية من الصيدليات زادت مؤخرا. وطالب عبد الغفار بضرورة الحصول على لقاح كورونا وجرعاته المعززة.وسجلت مصر اليوم الأحد، 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 398879 من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و 22123 حالة وفاة.
أعلن خالد عبد الفغار القائم بأعمال وزير الصحة في مصر ووزير التعليم العالي، اليوم الأحد، أن هناك زيادة كبيرة وواضحة في إصابات فيروس كورونا.
وقال عبد الغفار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن عدد حالات كورونا التي تحتاج دخول المستشفيات في المعدلات الآمنة حتى الآن.
وتابع عبد الغفار أن معدلات سحب الأدوية من الصيدليات زادت مؤخرا. وطالب عبد الغفار بضرورة الحصول على لقاح كورونا وجرعاته المعززة.
وسجلت مصر اليوم الأحد، 1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 398879 من ضمنهم 332531 حالة تم شفاؤها، و 22123 حالة وفاة.