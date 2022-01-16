اندلاع حريق هائل بمخزن خردة في القاهرة... فيديو

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الحريق تسبب في حالة من الرعب للسكان، حيث يقع الخزن المحترق وسط الكتلة السكنية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة مساكنهم.وأضافت الصحيفة أنه رغم ضخامة الحريق إلا أنه لحسن الحظ، لم يسفر الحريق عن أي وفيات أو إصابات، حيث لم يمتد لباقي العقارات الملاصقة لمخزن الخردة.يشار إلى أن المخزن المحترق كان قد أنشئ على مساحة نحو 500 متر، لكنه كان خاليا من البشر وقت الحريق، وأفاد شهود عيان بأن حريق هذا المخزن لم يكن الأول من نوعه فقبل نحو عامين مات أحد العاملين داخله بسبب حريق.وجاء هذا الحريق في ظل عدم وجود وسائل أمان داخل المخزن الذي يحوي قطع صاج وأجهزة كهربائية متهالكة ومخلفات، مما جعل السكان يشتكون من تواجد المخزن وسط المنازل.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في منطقة السيدة زينب بالعاصمة المصرية القاهرة أسفر عن التهام مخزن للخردة.
وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن الحريق تسبب في حالة من الرعب للسكان، حيث يقع الخزن المحترق وسط الكتلة السكنية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة مساكنهم.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ضخامة الحريق إلا أنه لحسن الحظ، لم يسفر الحريق عن أي وفيات أو إصابات، حيث لم يمتد لباقي العقارات الملاصقة لمخزن الخردة.
يشار إلى أن المخزن المحترق كان قد أنشئ على مساحة نحو 500 متر، لكنه كان خاليا من البشر وقت الحريق، وأفاد شهود عيان بأن حريق هذا المخزن لم يكن الأول من نوعه فقبل نحو عامين مات أحد العاملين داخله بسبب حريق.
وجاء هذا الحريق في ظل عدم وجود وسائل أمان داخل المخزن الذي يحوي قطع صاج وأجهزة كهربائية متهالكة ومخلفات، مما جعل السكان يشتكون من تواجد المخزن وسط المنازل.