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عربي
بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/بث-مباشر-لمباراة-الجزائر-وغينيا-الاستوائية-في-كأس-أمم-أفريقيا-1056285724.html
بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)
انطلقت مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T18:30+0000
2022-01-16T19:01+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب الجزائر الوطني
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منتخب الجزائر الوطني, новый онлайн для белой редактуры
يوسف البلايلي بعد إحرازه هدف فوز منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي

بث مباشر لمباراة الجزائر (0) وغينيا الاستوائية (0) في كأس أمم أفريقيا (الشوط الأول)

18:30 GMT 16.01.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 16.01.2022)
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يتبع
انطلقت مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:10 GMT 16.01.2022
3 بطاقات حمراء خلال 9 دقائق من عمر الشوط الأول
19:10 GMT 16.01.2022
بطاقة صفراء أولى من نصيب دونغ مدافغ غيينا الاستوائية
19:09 GMT 16.01.2022
البطاقة الثانية حصل عليها رامي بن سبعيني لاعب الجزائر نتيجة تدخل عنيف بمرفق اليد على وجه إيبان سالفادور لاعب غينيا الاستوائية.
19:09 GMT 16.01.2022
بطاقة صفراء ثانية من نصيب الجزائر
19:05 GMT 16.01.2022
بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر نتيجة تدخل عنيف على ساؤول كوكو لاعب غينيا الاستوائية.
19:02 GMT 16.01.2022
خطأ لصالح جمال بلنعمري
19:01 GMT 16.01.2022
انطلاق المبــــــــــــــــاراة
18:58 GMT 16.01.2022
عزف النشيد الوطني للفريقين
18:47 GMT 16.01.2022
18:40 GMT 16.01.2022
18:32 GMT 16.01.2022
تشكيل الجزائر:
حراسة المرمى: مبولحي
الدفاع: يوسف عطال، بنلعمري، عيسى ماندي، بن سبعيني
الوسط: إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، بن دبكة
الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح
18:32 GMT 16.01.2022
يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الخامسة بثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، فيما يحتل الجزائر الوصافة بنقطة واحدة متساويا مع سيرالون، ويتذيل منتخب غينيا الاستوائية الترتيب بلا رصيد من النقاط.
18:31 GMT 16.01.2022
لم تخسر الجزائر فى آخر 9 مباريات بكأس الأمم الأفريقية (فازت 6 تعادلت 3)، منذ خسارتها 2-1 ضد تونس في يناير 2017.
18:31 GMT 16.01.2022
ستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين فى كأس الأمم الأفريقية.
18:31 GMT 16.01.2022
في المقابل، يطمح لاعبو منتخب غينيا الاستوائية، إلى الظهور بأفضل شكل ممكن، والخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل النسخة الأخيرة من البطولة.
18:31 GMT 16.01.2022
منتخب الجزائر سقط في فخ التعادل السلبي أمام سيراليون في الجولة الأولى وسيحاول تحقيق انتصاره الأول في بداية مشواره للحفاظ على لقبه والاقتراب من الوصول للدور القادم.
18:31 GMT 16.01.2022
إلى جانب الجزائر تضم المجموعة الخامسة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.
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