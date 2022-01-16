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حاكم تكساس: إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي
حاكم تكساس: إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي
أعلن حاكم ولاية تكساس الأمربكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T04:54+0000
2022-01-16T04:54+0000
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وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، إطلاق سراح أحد الرهائن الذين احتجزهم رجل داخل كنيس يهودي في كوليفيل في ولاية تكساس، دون أن يصاب بأذى.وأضافت الشرطة في بيان : إن "الرجل سيجتمع مع أسرته في أقرب وقت ممكن وإن مفاوضين من مكتب التحقيقات الاتحادي ما زلوا يتحدثون مع محتجز الرهائن".ووفق وسائل إعلام أمريكية، ذكرت شرطة كوليفيل بولاية تكساس في وقت سابق، إنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.
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مجتمع, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, تكساس

حاكم تكساس: إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي

04:54 GMT 16.01.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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أعلن حاكم ولاية تكساس الأمربكية، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في كنيس يهودي في تكساس دون إصابة أحدهم بأذى.
وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت في وقت سابق، إطلاق سراح أحد الرهائن الذين احتجزهم رجل داخل كنيس يهودي في كوليفيل في ولاية تكساس، دون أن يصاب بأذى.

وأضافت الشرطة في بيان : إن "الرجل سيجتمع مع أسرته في أقرب وقت ممكن وإن مفاوضين من مكتب التحقيقات الاتحادي ما زلوا يتحدثون مع محتجز الرهائن".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، ذكرت شرطة كوليفيل بولاية تكساس في وقت سابق، إنها تتفاوض مع رجل يبدو أنه اتخذ عدة أشخاص رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة.
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