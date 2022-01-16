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حدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد
حدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد
استطاعت سيدة أعمال سعودية الفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية في البلاد. وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة السعودية. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T11:19+0000
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السعودية
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وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرقة الشرقية في دورتها الـ19، حيث أسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين وحصد المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا.كما حصلت سيدة الأعمال أغاريد إحسان عبد الجواد على 5026 صوتا لتحل الثانية في الترتيب، وتكون بين تسعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتصبح بذلك أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية.
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حدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد

11:19 GMT 16.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosriامرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان "موسم الرياض" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
امرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان موسم الرياض في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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استطاعت سيدة أعمال سعودية الفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية في البلاد. وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة السعودية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرقة الشرقية في دورتها الـ19، حيث أسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين وحصد المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا.
كما حصلت سيدة الأعمال أغاريد إحسان عبد الجواد على 5026 صوتا لتحل الثانية في الترتيب، وتكون بين تسعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتصبح بذلك أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية.
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