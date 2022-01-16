حدث تاريخي..امرأة سعودية تفوز بانتخابات عضوية لمجلس إدارة الغرفة التجارية في البلاد
© REUTERS / Ahmed Yosriامرأة ضمن الجمهور تلتقط صورة في حفل افتتاح مهرجان "موسم الرياض" في الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 أكتوبر 2021.
استطاعت سيدة أعمال سعودية الفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية في البلاد. وذلك لأول مرة في تاريخ المؤسسة السعودية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرقة الشرقية في دورتها الـ19، حيث أسفرت النتيجة عن فوز 9 مرشحين وحصد المرشح حمد الحماد المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5464 صوتا.
فيديو | لأول مرة على مستوى انتخابات الغرف التجارية.. "أغاريد" أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/g1DGYg2ayH— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2022
كما حصلت سيدة الأعمال أغاريد إحسان عبد الجواد على 5026 صوتا لتحل الثانية في الترتيب، وتكون بين تسعة أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتصبح بذلك أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية.
أعتز بكوني ابنة لهذا الوطن العظيم ورغبة مني بأن أكون نموذجا فعّالا لخدمة هذا الصرح المؤثر..— Aghareed Abdul-Jawad (@AGAabduljawad) December 16, 2021
أعلن ترشحي في انتخابات مجلس إدارة #غرفة_الشرقية للدورة ال ١٩ ضمن مجموعة طموح
سائلين المولى السداد والتوفيق لما فيه صلاح البلاد والعباد#أغاريد_همة_شرقية_لرؤية_سعودية pic.twitter.com/BqdlFyabE6