راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

وقال علامة في تغريدة جديدة له عبر تويتر: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث "علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر"، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: "يا حراميي".وفي وقت سابق، كشف علامة، عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.وقال في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".وأوضح قائلا "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".
تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان.
وقال علامة في تغريدة جديدة له عبر تويتر: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".
وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث "علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر"، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: "يا حراميي".
عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين الى لبنان من خلال اجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم الى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرًا وإلا يمنعوهم من السفر !علمًا بأن المسافر يكون قد اجرى فحص ال pcr قبل مغادرته البلد وإضافةً ان هذا الفحص يتم اضافة سعره عند شراء تذاكر السفر يا حراميي
وفي وقت سابق، كشف علامة، عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.
وقال في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".
وأوضح قائلا "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".