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https://arabic.sputniknews.com/20220116/راغب-علامة-يتحدث-عن-عملية-نصب-يتعرض-لها-المسافرون-إلى-لبنان-1056281160.html
راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان
راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان
تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T16:41+0000
2022-01-16T16:41+0000
مجتمع
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وقال علامة في تغريدة جديدة له عبر تويتر: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث "علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر"، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: "يا حراميي".وفي وقت سابق، كشف علامة، عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، ‏بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.‏وقال في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".وأوضح قائلا "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".
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مجتمع

راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

16:41 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATالمطرب اللبناني راغب علامة
المطرب اللبناني راغب علامة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبر
تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان.
وقال علامة في تغريدة جديدة له عبر تويتر: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".
وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث "علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر"، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: "يا حراميي".
وفي وقت سابق، كشف علامة، عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، ‏بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.‏
وقال في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".
وأوضح قائلا "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".
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