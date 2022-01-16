https://arabic.sputniknews.com/20220116/راغب-علامة-يتحدث-عن-عملية-نصب-يتعرض-لها-المسافرون-إلى-لبنان-1056281160.html

راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

راغب علامة يتحدث عن "عملية نصب" يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن ما وصفه بـ"عملية نصب" يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T16:41+0000

2022-01-16T16:41+0000

2022-01-16T16:41+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104301/20/1043012045_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3bfde1ab1f624bf4c7d460a0bc925fa.jpg

وقال علامة في تغريدة جديدة له عبر تويتر: "عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!".وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث "علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر"، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: "يا حراميي".وفي وقت سابق، كشف علامة، عن أسباب عدم إعلانه رسميا على حصوله على الجنسية الإماراتية، ‏بعد مرور 3 أشهر من أنباء حصوله عليها.‏وقال في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي"، خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مشاركته في "أمسيات خالدة"، على هامش معرض "دبي إكسبو 2020" أنه ليس من حقه أن يعلن عن تلك الأمور، وأن الإمارات هي من لها الحق في الإعلان عن ذلك".وأوضح قائلا "ليس من حقي أن أعلن عن تلك الأمور، وأحترم قرارات الدولة التي تعلن عن أي خطوات مناسبة بحقي كمواطن إماراتي".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع