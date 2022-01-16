https://arabic.sputniknews.com/20220116/طعامان-يقللان-من-فقدان-البصر-بنسبة-36-1056276372.html

طعامان يقللان من فقدان البصر بنسبة 36%

طعامان يقللان من فقدان البصر بنسبة 36%

كشف خبير في علم البصريات أن هناك طعامين يمكنهما تقليل مخاطر الإصابة بفقدان البصر بنسبة 36%. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T15:08+0000

2022-01-16T15:08+0000

2022-01-16T15:08+0000

تقشير الكيوي

صحة العيون

فقدان البصر

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أخصائي البصريات "نايغل بيست" لموقع "إكسبريس" البريطاني.ويقول بيست إن فقدان البصر يمكن أن يُعزى إلى التنكس البقعي المرتبط بالعمر - وهي حالة شائعة تؤثر أولا على الأشخاص في الخمسينيات من العمر وما بعدها.ويضيف "مع ذلك، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورا وقائيا"، موصيا بتناول نوعين من الأطعمة الغنية بزياكسانثين واللوتين، والتي يمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.وبحسب الخبير البريطاني فإن"الأطعمة مثل الفلفل الحلو (الرومي) والكيوي لها الكثير من الفوائد الصحية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعيون".وتابع: "الكيوي ليس فقط غنيا بمضادات الأكسدة ويحتوي على كمية كبيرة من الألياف، ولكنه أيضا مليء بفيتامين C وفيتامين E".وقال إن الكيوي، والفلفل يحتويان على مستويات عالية من الزياكسانثين واللوتين، مما يساعد على تقليل فرصة الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر - وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.وبحسب "بيست" فإن ثلاث حصص يومية من الكيوي يمكن أن تقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر بنسبة 36%.شرح الدكتور بيست فوائد الفلفل قائلا: "الحقيقة الممتعة عن الفلفل الحلو هي أنه يمنحك أكبر قدر من فيتامين C لكل سعر حراري.وأضاف "ثبت أنه كلما كان الفلفل طازجا أكثر، كان ذلك أفضل بالنسبة لك"، مشيرا إلى أن تناول الفلفل الحلو كما هو دون طهيه هو أكثر فائدة، لأن الطهي يقلل من مستويات فيتامين C.وشرح "بيست" الأهمية التي ينطوي عليها فيتامين C، وهي أنه يساعد على تكوين الكولاجين - وهو بروتين يساهم في تكوين بنية أعيننا، كما تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يحمينا أيضا من الإصابة بإعتام عدسة العين.يشار إلى أنه رغم تأكيد هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)على أن التنكس البقعي المرتبط بالعمر "لا يسبب العمى التام"، إلا أنه يمكن أن يجعل الأنشطة اليومية مثل القراءة والتعرف على الوجوه أمرا صعبا.وتربط الدراسات عوامل معينة بظهور التنكس البقعي المرتبط بالعمر، بما في ذلك: التدخين، وضغط دم مرتفع، زيادة الوزن، ووجود تاريخ عائلي من الإصابة بالمرض، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي من العينين أو كلتيهما، وغالبا ما يكون أحد الأعراض الأولى هو ظهور منطقة مشوشة في رؤيتك.

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تقشير الكيوي, صحة العيون, فقدان البصر