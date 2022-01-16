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لأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين
لأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين
تأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها. 16.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-16T18:44+0000
2022-01-16T18:44+0000
أخبار السعودية اليوم
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وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية. وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.
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أخبار السعودية اليوم

لأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين

18:44 GMT 16.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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تأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها.
وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية.
وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.
وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.
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