لأول مرة... السعودية تتأهل إلى الأولمبياد الشتوي في بكين
© AFP 2021 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
© AFP 2021 / OZAN KOSE
تأهلت المملكة العربية السعودية إلى الأولمبياد الشتوي في بكين لأول مرة في تاريخها.
وحقق لاعبا المنتخب السعودي للرياضات الشتوية، سلمان الهويش وفائق عابدي، النقاط اللازمة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.
للمـرّة الأولى في دورة الألعاب الأولمبيّة الشتويّة 🙌🇸🇦— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) January 16, 2022
For the first time, to the Winter Olympic Games 🇸🇦🙌
ـ #بكين2022 | #Beijing2022#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/Lj5wKiXlnD
وتأهل الرياضيان للمرة الأولى في تاريخ الممكلة في مسابقات التزلج على المنحدرات الجبلية.
وحصل الهويش وعابدي على النقاط التأهيلية رسمياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، كأول رياضيين في تاريخ المملكة والخليج.
📰|وفقًا للوائح وأنظمة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، سيكون على الإدارة الفنيّة باللجنة #الأولمبية_والبارالمبية_السعودية المفاضلة بين اللاعبين 'سلمان الهويش' و 'فائق عابدي' للمشاركة في #بكين2022، وذلك بسبب تأهلهما في ذات الرياضة.— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) January 16, 2022
- التفاصيل 👇#السعودية_في_الأولمبياد_الشتوي pic.twitter.com/1istUNPhdg
وحسب اللوائح سيكون على اللجنة الأولمبية السعودية الاختيار بين اللاعبين، لأنهما تأهلا في ذات اللعبة.